Bihar News: राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं के लिए बिहार को 20 हजार की जगह मिले 950 करोड़

Bihar News वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 20 हजार करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव भेज उतनी राशि मांगी थी। दो दिन पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार को 951 करोड़ के बैंक आफ सैंक्शन की अनुमति का पत्र भेजा है। अपनी योजनाओं के लिए और अधिक राशि के लिए बिहार सरकार केंद्र को फिर लिखेगी।

Bihar News: NH की परियोजनाओं के लिए बिहार को 20 हजार की जगह मिले 950 करोड़

