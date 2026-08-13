बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खबर... हावड़ा-नटेसर स्पेशल ट्रेन शुरू, भागलपुर-बिहारशरीफ होकर चलेगी

जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा और नटेसर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 03029/03030 हावड़ा-नटेसर-हावड़ा स्पेशल का परिचालन रामपुरहाट, भागलपुर, सुलतानगंज, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर लिंक, बिहारशरीफ और राजगीर के रास्ते किया जाएगा।

सोमवार, बुधवार और शनिवार को हावड़ा से चलेगी ट्रेन

गाड़ी संख्या 03029 हावड़ा-नटेसर स्पेशल आठ फरवरी 2027 तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। हावड़ा से ट्रेन रात 10 बजे रवाना होगी।

अगले दिन सुबह 6:20 बजे भागलपुर और 6:53 बजे सुलतानगंज पहुंचेगी। इसके बाद 9:20 बजे किउल और 10:14 बजे मोकामा पहुंचेगी।

बिहारशरीफ 11:46, राजगीर 12:30 बजे पहुंचेगी

ट्रेन सुबह 11:46 बजे बिहारशरीफ और 12:03 बजे नालंदा पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे राजगीर पहुंचेगी।

ट्रेन का नटेसर पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर एक बजे है। इससे भागलपुर, सुलतानगंज, किउल और बिहारशरीफ समेत मार्ग के यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन सेवा का लाभ मिलेगा।

वापसी में मंगलवार, गुरुवार और रविवार को परिचालन

वापसी में गाड़ी संख्या 03030 नटेसर-हावड़ा स्पेशल नौ फरवरी 2027 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी।

नटेसर से ट्रेन दोपहर 1:55 बजे रवाना होगी। वापसी के दौरान भी यह निर्धारित मार्ग से होते हुए हावड़ा पहुंचेगी।