LPG Gas Ekyc: बिहार में गैस ई-केवाईसी की डेडलाइन करीब, 28 लाख उपभोक्ताओं की सब्सिडी पर संकट
घरेलू गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 16 अगस्त नजदीक है, जिसके बाद सब्सिडी रुक सकती है। बिहार में 28 लाख उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, और मोबाइल ऐप की समस्या से परेशानी बढ़ रही है।
HighLights
गैस सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 16 अगस्त।
बिहार में 28 लाख उपभोक्ताओं ने अभी तक नहीं कराया ई-केवाईसी।
इंडेन मोबाइल ऐप में खराबी से उपभोक्ता परेशान।
जागरण संवाददाता, पटना। घरेलू गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी बचाने के लिए ई-केवाईसी कराने की समय सीमा अब नजदीक आ गई है। 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद होने की आशंका है।
बिहार में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के करीब 1.04 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग 28 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। समय सीमा नजदीक आने के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता सत्यापन नहीं करा पाए हैं।
बताया जाता है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 28 लाख उपभोक्ताओं में करीब 12 लाख ऐसे हैं, जो पिछले एक वर्ष से सक्रिय नहीं हैं, जबकि लगभग 18 लाख ग्राहक ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है।
ऐसे में सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए भी अब चिंता बढ़ गई है कि समय पर सत्यापन नहीं कराने पर उन्हें मिलने वाली सब्सिडी रोक दी जा सकती है।
ऐप काम नहीं करने से बढ़ी परेशानी
ई-केवाईसी कराने के लिए उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं होने की बात कही जा रही है। मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी गई है, लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि इंडेन का मोबाइल ऐप पूरी तरह काम नहीं कर रहा है।
कई बार प्रयास करने के बाद भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इससे समय सीमा नजदीक आने के साथ उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है।
बोरिंग रोड निवासी राकेश कुमार ने बताया कि उन्होंने मोबाइल ऐप से ई-केवाईसी कराने का प्रयास किया, लेकिन प्रक्रिया बीच में अटक जा रही है। समय सीमा नजदीक है, इसलिए अब गैस एजेंसी से संपर्क करना पड़ रहा है।
कंकड़बाग की रहने वाली पूजा कुमारी ने बताया कि ऐप पर प्रक्रिया शुरू करने के बाद सत्यापन पूरा नहीं हो पा रहा है। कई बार प्रयास करने के बाद भी समस्या बनी हुई है।