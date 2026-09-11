MBBS की 13186 सीटें बढ़ीं, बिहार में 1240 नई सीटें; NEET UG 2026 में अब 4660 सीटें

डिजिटल डेस्क, पटना। NEET UG 2026 की तैयारी कर रहे बिहार के छात्रों के लिए मेडिकल सीटों को लेकर बड़ी खबर है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने बिहार में MBBS की 1,240 नई सीटों को मंजूरी दी है। नई सीटें जुड़ने के बाद राज्य में MBBS की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 4,660 हो गई है। देशभर में कुल 13,186 नई MBBS सीटें जोड़ी गई हैं।

देश में 1.40 लाख के पार पहुंचा MBBS सीटों का आंकड़ा NMC की नई सीट मैट्रिक्स के अनुसार, देश में MBBS सीटों की संख्या पहले 1,27,028 थी। 13,186 नई सीटें जुड़ने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 1,40,214 हो गया है।

सीटों में यह बढ़ोतरी NEET UG 2026 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या बढ़ी है। बिहार में 1,240 सीटों का इजाफा, यूपी से भी आगे नई सीटों में बढ़ोतरी के मामले में बिहार प्रमुख राज्यों में शामिल है। बिहार में 1,240 MBBS सीटें बढ़ाई गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,200 सीटों का इजाफा हुआ है।

नई सीटों के बाद यूपी में कुल 14,400 MBBS सीटें हो गई हैं। बिहार में अब कुल 4,660 सीटों पर दाखिले का रास्ता खुला है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 1,650 सीटें बढ़ीं देश में सबसे ज्यादा 1,650 नई MBBS सीटें कर्नाटक में बढ़ाई गई हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 1,250 और बिहार में 1,240 सीटों का इजाफा हुआ है। कर्नाटक में नई सीटें जुड़ने के बाद कुल 15,745 MBBS सीटें हो गई हैं। तमिलनाडु में कुल सीटों की संख्या 14,299 पहुंच गई है। राजस्थान और तेलंगाना में भी 1,000 से ज्यादा सीटें बढ़ीं राजस्थान में MBBS की 1,100 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे वहां कुल सीटों की संख्या 8,280 हो गई है। तेलंगाना में 1,010 सीटों का इजाफा हुआ और अब कुल 10,450 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 975, छत्तीसगढ़ में 645, महाराष्ट्र में 550 और आंध्र प्रदेश में 525 सीटें बढ़ी हैं।

झारखंड और मध्य प्रदेश में 520-520 सीटों की बढ़ोतरी नई सीट मैट्रिक्स के अनुसार झारखंड और मध्य प्रदेश में 520-520 MBBS सीटें बढ़ाई गई हैं। हरियाणा में 350, केरल में 300 और गुजरात में 250 सीटों का इजाफा हुआ है। पुडुचेरी और उत्तराखंड में 200-200, जबकि जम्मू-कश्मीर में 175 सीटें बढ़ाई गई हैं।

कई राज्यों में 100 या उससे कम सीटें बढ़ीं असम, ओडिशा और सिक्किम में 100-100 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। चंडीगढ़, गोवा, पंजाब और त्रिपुरा में 50-50 सीटें बढ़ाई गई हैं। मणिपुर में 25 और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक MBBS सीट बढ़ी है। हिमाचल में एक सीट बढ़ने के बाद कुल सीटों की संख्या 871 हो गई है।

बिहार समेत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फायदा NMC ने 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,186 MBBS सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी है। वहीं सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी नई सीट नहीं बढ़ी।

इनमें अंडमान-निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड शामिल हैं। काउंसलिंग में मंजूर सीटों से ज्यादा दाखिला नहीं NMC ने नई सीट मैट्रिक्स के इस्तेमाल को लेकर काउंसलिंग समितियों को निर्देश भी दिए हैं। किसी काउंसलिंग समिति को सीट मैट्रिक्स में गड़बड़ी या अंतर नजर आने पर मामला मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के पास भेजना होगा। समितियां MARB की ओर से मंजूर और अधिसूचित सीटों से अधिक पर दाखिला नहीं दे सकेंगी।