रक्षाबंधन पर सम्राट सरकार का बहनों को तोहफा, बिहार की सभी सरकारी बसों में 2 दिन फ्री में सफर करेंगी महिलाएं

डिजिटल डेस्क, पटना। रक्षाबंधन पर बिहार की महिलाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाएं बिना टिकट यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 28 अगस्त की रात 10 बजे तक लागू रहेगी। यानी बहनों को भाइयों तक पहुंचने के लिए बस किराये की चिंता नहीं करनी होगी।

AC से लेकर ई-बस तक सफर मुफ्त परिवहन विभाग के अनुसार निगम की करीब 1075 बसों में यह सुविधा मिलेगी। इनमें एसी, नॉन-एसी, डीलक्स, पीएम ई-बस और पीपीपी मॉडल से संचालित बसें शामिल हैं। अंतरजिला और अंतरराज्यीय मार्गों पर भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

राखी ही नहीं, काम से जाने वाली महिलाओं को भी फायदा मुफ्त यात्रा की सुविधा केवल भाइयों को राखी बांधने जाने वाली महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगी। ऑफिस, कोचिंग, बाजार या अन्य जरूरी काम से बसों में सफर करने वाली महिलाएं भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।

हर साल मिलती है मुफ्त यात्रा की सुविधा परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा हर वर्ष की तरह इस बार भी दी जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना है।

एक लाख से ज्यादा यात्री करते हैं रोज सफर परिवहन निगम की एक हजार से अधिक बसों से प्रतिदिन एक लाख से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या करीब आधी है। विभाग ने व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।