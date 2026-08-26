Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रक्षाबंधन पर सम्राट सरकार का बहनों को तोहफा, बिहार की सभी सरकारी बसों में 2 दिन फ्री में सफर करेंगी महिलाएं

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Updated: Wed, 26 Aug 2026 05:21 PM (IST)

रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार सरकार ने महिलाओं को 27 से 28 अगस्त तक राज्य की सभी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। यह पहल महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें एसी और ई-बसें भी शामिल हैं।

हर साल मिलती है मुफ्त यात्रा की सुविधा

हर साल मिलती है मुफ्त यात्रा की सुविधा

HighLights

  1. बिहार में रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा।

  2. 27-28 अगस्त को महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर।

  3. एसी, ई-बस सहित सभी 1075 बसों में मिलेगी सुविधा।

डिजिटल डेस्क, पटना। रक्षाबंधन पर बिहार की महिलाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाएं बिना टिकट यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 28 अगस्त की रात 10 बजे तक लागू रहेगी। यानी बहनों को भाइयों तक पहुंचने के लिए बस किराये की चिंता नहीं करनी होगी।

AC से लेकर ई-बस तक सफर मुफ्त

परिवहन विभाग के अनुसार निगम की करीब 1075 बसों में यह सुविधा मिलेगी। इनमें एसी, नॉन-एसी, डीलक्स, पीएम ई-बस और पीपीपी मॉडल से संचालित बसें शामिल हैं। अंतरजिला और अंतरराज्यीय मार्गों पर भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

राखी ही नहीं, काम से जाने वाली महिलाओं को भी फायदा

मुफ्त यात्रा की सुविधा केवल भाइयों को राखी बांधने जाने वाली महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगी। ऑफिस, कोचिंग, बाजार या अन्य जरूरी काम से बसों में सफर करने वाली महिलाएं भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।

हर साल मिलती है मुफ्त यात्रा की सुविधा

परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा हर वर्ष की तरह इस बार भी दी जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना है।

एक लाख से ज्यादा यात्री करते हैं रोज सफर

परिवहन निगम की एक हजार से अधिक बसों से प्रतिदिन एक लाख से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या करीब आधी है। विभाग ने व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

पिंक बसों की भी मिल रही सुविधा

परिवहन सचिव ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और आरामदायक सफर को ध्यान में रखते हुए बिहार में पिंक बसों का भी संचालन किया जा रहा है। रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा की यह पहल महिलाओं के लिए अतिरिक्त राहत लेकर आई है।