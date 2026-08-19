बिहार पुलिस का नया एक्शन प्लान: हर जिले में बनेगी स्पेशल दंगा निरोधी फोर्स, 20 मिनट में लेगी एक्शन

राज्य ब्यूरो, पटना। किसी भी तरह के दंगा-फंसाद, हंगामा और उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में दंगा निरोधी दस्ता का गठन किया जा रहा। पुलिस मुख्यालय के स्तर से जिला एंटी राइट फोर्स (डीएआरएफ) के गठन का आदेश जारी किया गया है।

राज्य के सभी जिलों को तीन श्रेणियों ए, बी एवं सी के रूप में वर्गीकृत करते हुए कुल 49 कंपनी दंगा निरोधी दस्ता का गठन होगा। इन्हें 294 वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में दंगा या हिंसक स्थिति की सूचना मिलने पर जिला नियंत्रण कक्ष के स्तर से तत्काल सूचना प्रसारित की जाएगी। सूचना मिलते ही दंगा निरोधी दस्ता को 20 मिनट के अंदर निर्धारित स्थान के लिए प्रस्थान कराया जाएगा।

जिलों के स्तर पर गठित होने वाले दंगा निरोधी दस्ता के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) होंगे। प्रत्येक दस्ता में प्रभारी पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी, प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी, चिकित्सा या एंबुलेंस सहायता दल, वीडियोग्राफी करने वाले कर्मी, रिजर्व बल और लाठी दस्ता में ट्रेंड सिपाही शामिल होंगे।

विशेष दस्ते की प्रत्येक कंपनी में तीन प्लाटून होंगे और प्रत्येक प्लाटून में आंसू गैस दस्ता, लाठी दस्ता, सशस्त्र बल, चालक, वायरलेस ऑपरेटर समेत कुल 47 कर्मी होंगे। प्रत्येक प्लाटून में दो वाहन (एक बस एवं एक ट्रक) शामिल होगा।

इस दस्ता का काम विधि-व्यवस्था को स्थापित करने से लेकर सांप्रदायिक तनाव, हिंसात्मक प्रदर्शन, सड़क जाम, सरकारी संपत्ति पर हमला, भीड़ नियंत्रण जैसी आकास्मिक परिस्थितियों से निपटना होगा। इसके लिए जिला और अनुमंडल स्तर पर विशेष दंगा निरोधी दस्ता की तैनाती रहेगी।

मेरठ में होगा विशेष प्रशिक्षण: इस विशेष दंगा निरोधी दस्ता का एक महीने का विशेष प्रशिक्षण प्रत्येक जिले के पुलिस केंद्र में कराया जाएगा। प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस निरीक्षक या सार्जेंट मेजर, पुलिस अवर निरीक्षक सार्जेंट या सहायक अवर निरीक्षक का चयन किया जाएगा।

सभी चयनित ट्रेनर का टीओटी मेरठ स्थित रैपिड एक्शन फोर्स एकेडमी फार पब्लिक ऑर्डर (आरएपीओ) में प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये ट्रेनर अपने-अपने जिलों में दंगा निरोधी दस्ता के कर्मियों को ट्रेंड करेंगे। प्रत्येक तीन महीने पर प्रत्येक प्लाटून का एक सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स पुलिस केंद्र में पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) के नेतृत्व में आयोजित कराया जाएगा।

तीन तरह की श्रेणियाें में बांटे गए जिले: श्रेणी-ए : पटना जिले को तीन कंपनी एवं 18 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय को दो-दो कंपनी बल तथा 12-12 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।