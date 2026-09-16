बाढ़ के बीच गांवों में उतरी बिहार सरकार, CM सम्राट और शिवराज ने खुद देखा तबाही का मंजर; ₹7 हजार की राहत

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बाढ़ की मार के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को प्रभावित इलाकों में पहुंचे। दोनों नेताओं ने पहले मनेर और दिघवारा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद वैशाली के राघोपुर प्रखंड में तेरसिया और सरायपुर गांव का स्थलीय निरीक्षण किया।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में उतरकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों से सीधे बातचीत की। खेतों में खड़ी फसलों, मकानों और जलभराव से हुए नुकसान का मौके पर जायजा लिया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, सड़क ऊंची करने और फसल क्षति के मुआवजे की मांग रखी।

बोट से गांवों तक पहुंचे CM-शिवराज, खेतों में देखा नुकसान वैशाली में दोनों नेताओं ने बोट से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पानी में डूबे गांवों और फसलों की स्थिति को करीब से देखा। इसके बाद ट्रैक्टर पर सवार होकर तेरसिया और सरायपुर के प्रभावित इलाकों में पहुंचे।

ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के सामने रखीं। लोगों से आवेदन भी लिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। ‘2016 से भी एक फीट ज्यादा पानी’, शिवराज ने बताई बाढ़ की भयावहता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस इलाके में इस बार बड़ी बाढ़ आई है। उनके मुताबिक वर्ष 2016 की तुलना में इस बार करीब एक फीट ज्यादा पानी आया। केले और मक्के की फसल पानी में डूबने से खराब हुई है।

उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में लोगों को बाढ़ के कारण अपने घर छोड़ने पड़े हैं। फसल और मकानों के साथ पशुओं को भी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से उन्होंने राज्य सरकार के साथ खड़े रहने और हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।

हर प्रभावित परिवार को फिलहाल ₹7 हजार की अंतरिम मदद मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7 हजार रुपये की अंतरिम अनुदान राशि देना शुरू कर दिया है। यह तत्काल राहत के तौर पर दी जा रही है, ताकि प्रभावित परिवारों को संकट की घड़ी में आर्थिक सहारा मिल सके।

उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत और सटीक आकलन पूरा होने के बाद किसानों और अन्य प्रभावित परिवारों को नियमानुसार उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी फिलहाल अंतरिम सहायता के साथ आगे क्षति के आकलन के आधार पर मुआवजे की प्रक्रिया चलेगी।

PM मोदी के निर्देश पर बिहार पहुंची केंद्रीय टीम मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय टीम बिहार पहुंची है। टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का आकलन कर रही है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय टीम भेजने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य केंद्रीय टीमें भी बिहार आ सकती हैं और नुकसान की व्यापक समीक्षा की जाएगी। सड़क, फसल और मकानों के नुकसान का बनेगा पूरा आकलन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से सड़क, फसल और मकानों को नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अभी अपने संसाधनों से बाढ़ पीड़ितों को राहत दे रही है। नुकसान के आकलन के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से भी हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई। मुंगेर-भागलपुर भी जाएंगे शिवराज, होगी समीक्षा बैठक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित अन्य जिलों का भी दौरा करेंगे। कार्यक्रम के तहत मुंगेर और भागलपुर में भी स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक भी होगी। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जुटाई जा रही जमीनी जानकारी को आगे की राहत और सहायता की प्रक्रिया से जोड़ने की तैयारी है।

बाढ़ में 4 लोगों की जान बचाने वाले विशाल को CM ने किया सम्मानित निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बच्चे विशाल कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बताया गया कि विशाल कुमार ने बाढ़ के दौरान अपने गांव के चार लोगों की जान बचाई थी।

मुख्यमंत्री द्वारा बच्चे को सम्मानित किए जाने का यह क्षण मौके पर मौजूद लोगों के बीच खास चर्चा का विषय रहा। बाढ़ की मुश्किल परिस्थितियों के बीच उसके साहस की सराहना की गई। कम्युनिटी किचन से नाव तक, राहत व्यवस्था की भी समीक्षा अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं। प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और परिवहन की व्यवस्था भी की गई है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवाजाही के लिए नावों का परिचालन कराया जा रहा है। सरकार की ओर से राहत शिविरों और प्रभावित परिवारों की जरूरतों पर लगातार नजर रखने की बात कही गई है। जमीन पर उतरकर सरकार का संदेश—राहत भी, नुकसान का हिसाब भी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के इस दौरे में सिर्फ बाढ़ की स्थिति का जायजा ही नहीं लिया गया, बल्कि प्रभावित लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी हुई।