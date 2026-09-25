नेपाल में बारिश से बिहार में अलर्ट, गंडक और कोसी का बढ़ा जलस्तर; रात में गश्ती के निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण गंडक एवं कोसी बराज पर पानी के डिस्चार्ज में वृद्धि को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

शासन ने संबंधित अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मियों को संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। पूर्वानुमान के अनुसार गंडक बराज पर 27 सितंबर की रात 12 बजे तक 3,81,638 क्यूसेक तथा कोसी बराज पर 26 सितंबर की सुबह छह बजे तक 3,53,407 क्यूसेक डिस्चार्ज होने की संभावना है।

निर्देश के तहत सभी संवेदनशील तटबंधों, स्लुइस गेट एवं निचले इलाकों में रात में गश्ती बढ़ाने को कहा गया है। सीपेज, ओवरटॉपिंग, कटाव, तटबंध में ब्रीच अथवा किसी अन्य प्रतिकूल स्थिति के संकेत मिलने पर लगातार निगरानी रखने तथा तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।