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बिहार में उर्वरक बेचने के नियमों में बदलाव, किसानों को खाद की किल्लत से मिलेगी राहत

By Raman Shukla Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 08:00 AM (GMT+05:30)

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उर्वरक कंपनियों और विक्रेताओं के साथ बैठक कर नए नियमों की घोषणा की। अब खुदरा विक्रेता थोक और थोक विक्रेता खुदरा लाइसेंस ले सकेंगे, जिससे किसानों को निर्धारित दर पर खाद आसानी से मिलेगी और टैगिंग पर रोक लगेगी।

कृषि मंत्री विजय सिन्हा। फोटो X/VijayKrSinhaBih

कृषि मंत्री विजय सिन्हा। फोटो X/VijayKrSinhaBih

HighLights

  1. खुदरा और थोक विक्रेताओं को अब दोनों तरह के लाइसेंस मिलेंगे।

  2. किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक की आसान उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

  3. उर्वरक कंपनियों द्वारा उत्पादों की टैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।

राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को उर्वरक कंपनियों, एजेंसियों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तथा विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार में हुई बैठक में मंत्री ने खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को थोक तथा थोक विक्रेताओं को खुदरा बिक्री का लाइसेंस देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इस पहल से उर्वरक की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

उर्वरक कंपनियों से अच्छे एवं सक्रिय विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि लाइसेंस से संबंधित प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता दी जा सके।

उर्वरक कंपनी द्वारा टैगिंग नहीं की जाएगी

उन्होंने कंपनियों को निर्देश दिया कि खुदरा विक्रेताओं के बीच उर्वरक का समानुपातिक वितरण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर अनियमितता, मनमानी या भेदभाव पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निष्क्रिय उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेंस रद किया जाएगा। लाइसेंस लेकर गड़बड़ी करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी उर्वरक कंपनी द्वारा टैगिंग नहीं की जाएगी और न ही किसी उर्वरक प्रतिष्ठान पर लाइसेंस में उल्लिखित उत्पादों के अलावा जिंक, जाइम आदि किसी अन्य टैग्ड प्रोडक्ट की बिक्री की जाएगी।

यदि कोई कंपनी टैगिंग के माध्यम से उत्पाद उपलब्ध कराने या होलसेलर अथवा रिटेलर को इसे खरीदने के लिए बाध्य करती है, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

क्वालिटी और कीमत पर जोर

विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया मांग से अधिक मात्रा में उपलब्ध है तथा अन्य उर्वरक भी पर्याप्त हैं। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूनों की जांच व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। सभी संबंधित कंपनियों एवं विक्रेताओं को 5 सितंबर तक 15 दिनों का समय दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद करने सहित नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी।

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