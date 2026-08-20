बिहार में उर्वरक बेचने के नियमों में बदलाव, किसानों को खाद की किल्लत से मिलेगी राहत

राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को उर्वरक कंपनियों, एजेंसियों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तथा विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार में हुई बैठक में मंत्री ने खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को थोक तथा थोक विक्रेताओं को खुदरा बिक्री का लाइसेंस देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इस पहल से उर्वरक की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

उर्वरक कंपनियों से अच्छे एवं सक्रिय विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि लाइसेंस से संबंधित प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता दी जा सके।

उर्वरक कंपनी द्वारा टैगिंग नहीं की जाएगी

उन्होंने कंपनियों को निर्देश दिया कि खुदरा विक्रेताओं के बीच उर्वरक का समानुपातिक वितरण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर अनियमितता, मनमानी या भेदभाव पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निष्क्रिय उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेंस रद किया जाएगा। लाइसेंस लेकर गड़बड़ी करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी उर्वरक कंपनी द्वारा टैगिंग नहीं की जाएगी और न ही किसी उर्वरक प्रतिष्ठान पर लाइसेंस में उल्लिखित उत्पादों के अलावा जिंक, जाइम आदि किसी अन्य टैग्ड प्रोडक्ट की बिक्री की जाएगी। यदि कोई कंपनी टैगिंग के माध्यम से उत्पाद उपलब्ध कराने या होलसेलर अथवा रिटेलर को इसे खरीदने के लिए बाध्य करती है, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। क्वालिटी और कीमत पर जोर विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया मांग से अधिक मात्रा में उपलब्ध है तथा अन्य उर्वरक भी पर्याप्त हैं। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।