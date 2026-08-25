बिहार में 317 किलो गांजा तस्करी में पिता-पुत्र को 12-12 साल की सजा, दो-दो लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, पटना। गांजा तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या-2 ने दोषी पिता-पुत्र को 12-12 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर दो-दो लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

रामबाबू राय और पुत्र विक्रम कुमार को ठहराया गया दोषी

मामले में अभियुक्त पिता रामबाबू राय और उनके पुत्र विक्रम कुमार हैं। अदालत ने दोनों को गांजा तस्करी के मामले में दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई। मामला एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।

डीआरआई की पटना इकाई ने दर्ज किया था मामला डीआरआई की पटना इकाई ने दो जुलाई 2022 को इस मामले में कार्रवाई की थी। दोनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी), 1(सी), 25 एवं 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया।

शिलांग से गांजा लेकर बिहार आ रहे थे पिता-पुत्र डीआरआई के अनुसार, दोनों आरोपित शिलांग से गांजा लेकर बिहार आ रहे थे। तस्करी के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया गया था। जांच के दौरान ट्रक से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया।

ट्रक में 458 पैकेटों में छिपाया गया था गांजा गांजा को कुल 458 पैकेटों में रखा गया था। इसे ट्रक चालक के केबिन के ऊपरी हिस्से और छत में बनाई गई गुप्त जगह में छिपाया गया था। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने छिपाकर रखे गए पैकेटों को बरामद किया।