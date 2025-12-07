राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा। जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील प्रकृति के मामलों पर उचित ध्यान और समय देना है।

प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर ये फास्ट ट्रैक न्यायालय बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। यह जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को दी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से चिन्हित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करेंगे।

लंबित आपराधिक तथा संवेदनशील मामलों के निपटारे को मिलेगी गति

राज्य के 38 जिलों और उप-मंडलों में कुल 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने के लिए कर्मियों की नियुक्‍त‍ि भी बड़े पैमाने पर की जाएगी।

गृह मंत्री के अनुसार प्रत्येक अदालत के लिए आठ प्रकार के पदों जैसे, बेंच क्लर्क, कार्यालय लिपिक, स्टेनोग्राफर, डिपोजिशन राइटर, डेटा एंट्री आपरेटर, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर और चपरासी, आर्डर्ली के कुल-900 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है।

चौधरी ने कहा कि शस्त्र अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 79 न्यायालयों को एक्ट कोर्ट के रूप में नामित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि शस्त्र अधिनियम जैसे गंभीर मामलों का शीघ्र समाधान कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा। राज्य सरकार न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन किया जाएगा।