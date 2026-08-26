मिथकों में उलझा महादान: जागरूकता की कमी के कारण बिहार में अंतिम समय में नेत्रदान से मुकर रहे स्वजन

पवन कुमार मिश्र, पटना। किसी अपने की आंखें बंद होने के बाद भी किसी दूसरे की जिंदगी रोशन कर सकती हैं, यह भरोसा कुछ परिवारों को आंसुओं के बीच बड़ा फैसला लेने की ताकत देता है।

क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के चीफ डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने सास, सिक्किम-मेघालय के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने पत्नी, छपरा के शिक्षक धर्मनाथ उर्फ पिंटू ने मां तो छोटी पटनदेवी के अमित-सुमित ने पिता का नेत्रदान करा, मानवता की ऐसी ही मिसाल पेश की।

इनका कहना है कि अपनों के जाने के बाद भी उनकी आंखें किसी अनजान की जिंदगी में उजाला करती रहेंगी, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। मगर हर परिवार यह निर्णय नहीं ले पाता। आईजीआईएमएस स्थित बिहार राज्य नेत्र अधिकोष में हर माह नेत्रदान के लिए काउंसलिंग किए जाने वाले परिवारों में करीब 90 प्रतिशत की सहमति रिश्तेदारों के तर्क, अधूरी जानकारी और सामाजिक मिथकों के कारण अंतिम क्षण में टूट जाती है।

चेहरा बिगड़ने, आंखें बेच दिए जाने या अगले जन्म में अंधे होने जैसी धारणाएं आज भी नेत्रदान में बड़ी बाधक हैं। 'लोग क्या कहेंगे' की सोच इस कदर हावी है कई शिक्षित परिवार नेत्रदान तो करा देते हैं पर प्रमाणपत्र लेने या इसकी जानकारी सार्वजनिक करने से कतराते हैं।

90 प्रतिशत मामलों में नहीं बन पाती सहमति क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के प्रमुख डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा के अनुसार, हॉस्पिटल कार्निया रिट्रिवल प्रोग्राम के तहत हर माह 15 से 20 मृत मरीजों के स्वजन की काउंसलिंग होती है। इनमें लगभग 90 प्रतिशत मामलों में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो पाते।

वर्तमान में हर माह 10-12 नेत्रदान हो रहे हैं, जिसे 20-25 तक बढ़ाने का प्रयास है। पटना सिटी में एक पिता-पुत्री ने नेत्रदान का संकल्प लिया था, लेकिन रिश्तेदारों के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका। ऐसा ही सहरसा के युवक के मामले में हुआ, पिता-भाई तैयार थे लेकिन फुफेरे भाई हस्ताक्षर नहीं करने दिए। सिवान में तो ग्रामीणों ने आइ बैंक की टीम को आंखों का खरीदार समझ घेर लिया। बिहार राज्य आई बैंक में 2014 में छह नेत्रदान हुए थे, जो 2023 में 229 तक पहुंच गया।