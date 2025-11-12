बिहार का एक और एग्जिट पोल: एनडीए को 121-141 सीटें, 118 पर रुक रहा महागठबंधन का कांटा

डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होने के साथ ही अलग-अलग संस्थानों के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। अभी तक के जारी किए गए लगभग सभी एग्जिट पोल में बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। वहीं अब एक्सिस माई इंडिया ने भी अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है।

एक्सिस माई इंडिया में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जहां एनडीए को 121- 141 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं पार्टियों की सीटों की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जदयू को 56-62 सीट मिल रहे हैं। जो उनके पिछले चुनाव से काफी बेहतर प्रदर्शन है।