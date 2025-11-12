Language
    बिहार का एक और एग्जिट पोल: एनडीए को 121-141 सीटें, 118 पर रुक रहा महागठबंधन का कांटा

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को 121-141 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें जदयू को 56-62 और बीजेपी को 50-56 सीटें मिलने की संभावना है। राजद को 67-76 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजे बिहार में एनडीए सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं।

    डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होने के साथ ही अलग-अलग संस्थानों के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। अभी तक के जारी किए गए लगभग सभी एग्जिट पोल में बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। वहीं अब एक्सिस माई इंडिया ने भी अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है। 

    एक्सिस माई इंडिया में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जहां एनडीए को 121- 141 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं पार्टियों की सीटों की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जदयू को 56-62 सीट मिल रहे हैं। जो उनके पिछले चुनाव से काफी बेहतर प्रदर्शन है।

    बीजेपी को 50-56 सीटें

    बीजेपी को 50-56 सीटें मिल सकती हैं। वहीं लोजपा(आर) को 11-16 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा हम और आरएलएम को 2-3 और 2-4 सीटें मिल सकती है। 

    राजद को सबसे ज्यादा 67-76 सीट

    वहीं महागठबंधन में शामिल दलों के बारे में बात करें तो राजद को 67-76 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को 17-21 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी को 3-5 सीटें मिलने की संभावना है। लेफ्ट की तीनों पार्टियों को 10-14 सीटें मिल सकती है। साथ जन सुराज को 0-2 सीटें मिलने की संभावना है।