बिहार एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत, पर तेजस्वी सबसे पसंदीदा सीएम चेहरा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नजीते जारी हो गए है। अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। सभी एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुत मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं एक्सिस माय इंडिया ने बिहार के पसंदीदा मुख्यमंत्री को लेकर भी एग्जिट पोल शेयर किया है। जिसमें 22 प्रतिशत लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जब्ति 34 प्रतिशत लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया है।

चिराग पासवान को 5 प्रतिशत तेजस्वी और नीतीश कुमार के अलावा अन्य चेहरों की बात करें तो चिराग पासवान को 5 प्रतिशत लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं सम्राट चौधरी को मात्र 2 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है। इसके अलावा बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे पर 12 प्रतिशत लोगों ने सहमति दी है।

लालू यादव को 2 प्रतिशत दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव के अलावा 2 प्रतिशत लोग आज भी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं राजद से किसी दूसरे चेहरे के नाम पर 2 प्रतिशत लोगों ने सहमति दी है। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए 3 प्रतिशत लोगों ने अपना वोट दिया है।