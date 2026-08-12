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    भू-माफिया संतोष डॉन और गुड्डू यादव पर कसेगा शिकंजा, अवैध संपत्ति जब्ती की तैयारी; ईओयू जुटा रहा पूरा हिसाब

    By Rajat Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:11 PM (IST)

    आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने भू-माफिया संतोष डान और गुड्डू यादव के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, उनकी अपराध से अर्जित संपत्तियों का ब्योरा जुटाया जा रहा ...और पढ़ें

    संतोष डॉन

    संतोष डॉन

    राज्य ब्यूरो, पटना। जमीन माफिया संजय कुमार उर्फ संतोष डान और गुड्डू यादव के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने कार्रवाई का अगला चरण शुरू कर दिया है। दोनों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब अपराध से अर्जित संपत्तियों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। संपत्तियों की कुर्की-जब्ती के लिए जल्द न्यायालय में आवेदन किया जाएगा।

    संतोष डान के गिरोह पर पहले हो चुकी है छापेमारी

    ईओयू ने नालंदा के जमीन माफिया संतोष डान और उसके गिरोह के 25 सदस्यों के ठिकानों पर 13 जून को छापेमारी की थी।

    संतोष के विरुद्ध पटना और नालंदा के विभिन्न थानों में 31 मामले दर्ज हैं। जांच में पिछले आठ वर्षों में 75 से अधिक परिसंपत्तियों के निबंधन की जानकारी सामने आई है।

    13.30 करोड़ से अधिक की संपत्ति का ब्योरा

    जांच एजेंसी के अनुसार संतोष डान के गिरोह ने 75 से अधिक परिसंपत्तियों का निबंधन कराकर 13.30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बनाई है।

    ईओयू अब इन संपत्तियों के स्रोत और अपराध से उनके संबंध की जांच कर रहा है। इसके बाद जब्ती की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

    गुड्डू यादव के 39 मामलों की जांच

    गुड्डू यादव के ठिकानों पर भी ईओयू ने 28 जुलाई को उसके 17 सहयोगियों के साथ छापेमारी की थी।

    उसके विरुद्ध जमुई, नवादा और लखीसराय जिले के विभिन्न थानों में 39 मामले दर्ज हैं। जांच में उसके और उसकी पत्नी के नाम पर 29 परिसंपत्तियां निबंधित होने की जानकारी मिली है।

    सहयोगियों के नाम पर भी 61 दस्तावेज

    ईओयू की जांच में गुड्डू यादव के सहयोगियों के नाम पर भी 61 दस्तावेज निबंधित पाए गए हैं। एजेंसी इन सभी संपत्तियों और दस्तावेजों की जांच कर रही है।

    यह पता लगाया जा रहा है कि संपत्तियां किस स्रोत से अर्जित की गईं और इनमें अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल हुआ या नहीं।

    जमीन कब्जाने से लेकर सरकारी भूमि पर कब्जे का आरोप

    जांच में दोनों गिरोहों पर हथियार के बल पर लोगों को डराने-धमकाने, जमीन पर कब्जा करने और अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराने के आरोप सामने आए हैं।

    राजस्व रिकार्ड में हेरफेर किए जाने की भी जानकारी जांच एजेंसी को मिली है। सरकारी भूमि पर कब्जे के प्रमाण मिलने का भी दावा किया गया है।

    संगठित अपराधियों पर आगे भी होगी कार्रवाई

    ईओयू अब दोनों भू-माफिया से जुड़ी संपत्तियों का पूरा लेखा-जोखा तैयार कर रहा है। इसके आधार पर बीएनएसएस की धारा 107 के तहत न्यायालय में आवेदन किए जाने की तैयारी है।

    एजेंसी ऐसे अन्य संगठित अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।