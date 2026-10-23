बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों को मिलेगी NBA मान्यता! मानकों को पूरा करने में जुटा तकनीकी शिक्षा विभाग

राज्य ब्यूरो, पटना। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन (एनबीए) से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। एनबीए से मान्यता प्राप्त नहीं होने से इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए देश-विदेश के शीर्ष संस्थानों में नामांकन लेने में दिक्कतें आ रही हैं।

बिहार का एक भी कॉलेज शामिल नहीं इस साल मई में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने एनबीए से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची जारी की थी जिसमें प्रदेश के एक भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को जगह नहीं मिली थी।

इसके बाद विज्ञान, प्रावैधिकी तथा तकनीकी शिक्षा विभाग ने एनबीए के मानकों के अनुरूप कालेजों को तैयारी कराकर मान्यता दिलाने हेतु विशेषज्ञों की कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने सभी 38 इंजीनियरिंग कालेजों में जाकर स्टडी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आधार पर एनबीए से मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा।

मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें और मानदंड विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एनबीए से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख शर्तें और मानदंड हैं जिन्हें कॉलेजों ने लगभग पूरा किया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से संबंधित पाठ्यक्रमों की विधिवत अनुमोदन जरूरी है जो मिल चुकी है। चूंकि केवल फुल-टाइम (नियमित) बीटेक/बीई पाठ्यक्रमों को ही एनबीए की मान्यता मिलती है। इसके लिए सभी कॉलेजों को गाइडलाइन जारी किया गया है। प्रत्येक कॉलेज में ग्रेजुएट बैच की अनिवार्यता है।

आधुनिक प्रयोगशालाएं और बुनियादी ढांचा को विकसित मान्यता के लिए आवेदन करने से पहले उस पाठ्यक्रम से कम से कम दो बैच के छात्र सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर निकल चुके होने चाहिए। इस शर्त को भी सभी कालेज पूरा करते हैं। एनबीए के मानकों के अनुसार संस्थान में नियमित, योग्य और निर्धारित संख्या में संकाय सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।