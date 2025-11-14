Language
    महिलाओं ने खेला 'साइलेंट गेम', पति से अलग पसंद के प्रत्‍याशी को चुना; क्‍या 10 हजार ने पलट दी बाजी?

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:42 PM (IST)

    बिहार चुनाव में महिलाओं ने 'साइलेंट गेम' खेला, जहाँ उन्होंने पतियों से अलग अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया। माना जा रहा है कि लगभग 10,000 महिलाओं के वोट ने कई सीटों पर परिणाम बदल दिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं का खामोश मतदान निर्णायक साबित हुआ, जिससे अप्रत्याशित नतीजे आए।

    Hero Image

    बूथों पर दिखी मह‍िलाओं की लंबी कतार। जागरण आर्काइव

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Election 2025 updates: बिहार में मह‍िलाएं अमूमन उसी को वोट देती रही हैं जाे उनके पत‍ि की पसंद के होते हैं। 

    लेकि‍न इस बार का रुझान कुछ अलग तस्‍वीर पेश कर रहा है। लगता है कि पहली बार मह‍िलाओं ने दहलीज लांघ कर अपने मन से वोट क‍िया है। 

    जिस तरह से एनडीए के पक्ष में जनादेश दिख रहा है, उससे तो यही स्‍पष्‍ट हो रहा है। इसका प्रमुख कारण रहा चुनाव से ठीक पहले मह‍िलाओं को मिले 10-10 हजार रुपये। 

    मुख्‍यमंत्री मह‍िला रोजगार योजना एक तरह से गेमचेंजर साबित हुआ है। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने महि‍लाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजकर नीतीश की योजना की शुरुआत की थी। 

    इसके अगले चरण में 3 अक्‍टूबर को 25 लाख नई मह‍िलाओं काे इतनी ही राश‍ि दी गई। जीविका दीदी योजना के अंतर्गत 1.30 करोड़ मह‍िलाओं को यह राश‍ि मिल चुकी है। 

    मह‍िलाओं ने कर दिया खेला 

    नतीजों का रुझान  बताना है कि नीतीश कुमार भारी बहुमत से सत्‍ता में आ रहे हैं। दोपहर डेढ़ बजे तक का रुझान एनडीए के पक्ष में दो सौ का आंकड़ा तक पहुंच गया था। 

    यह बहुमत के आंकड़े 122 से काफी अधिक है। यह महागठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है।  

    क्‍या है मह‍िलाओं के लिए यह योजना 

    मुख्‍यमंत्री मह‍िला रोजगार योजना का लक्ष्‍य मह‍िलाओं को सशक्‍त करना है। इसके तहत शुरुआत में 10 हजार रुपये की सहायत दी गई। इससे मह‍िलाएं स्‍वरोजगार शुरू कर सकेंगी। इसमें दो लाख रुपये तक की सहायता का प्रविधान है। 

    विपक्ष को थी आशंका 

    इस योजना के समय पर विपक्ष शुरू से ही उंगली उठाता रहा। उनका आरोप था कि चुनाव के समय मह‍िलाओं को पैसे देने भाजपा-जदयू के पक्ष में वोट देने के लिए घूस जैसा है।

    उन्‍हें आशंका थी कि इससे चुनाव पर असर पड़ सकता है। इस बार चुनाव से पहले तेजस्‍वी यादव ने माई-बह‍िन योजना के तहत हर मह‍िला को 25-25  सौ रुपये देने की घोषणा की थी।  