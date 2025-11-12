Language
    Bihar Chunav: जश्‍न नहीं मनाएंगे तेज प्रताप यादव! एग्‍ज‍िट पोल पर RJD सुप्रीमो के बड़े पुत्र का आया रिएक्‍शन

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:03 PM (IST)

    बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर तेज प्रताप यादव ने कहा है क‍ि वे इस पर भरोसा नहीं करते। महुआ सीट से प्रत्‍याशी तेज प्रताप अपनी जीत के प्रत‍ि आश्‍वस्‍त नजर आए। उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि वे जीत का जश्‍न नहीं मनाएंगे। 

    लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव। जागरण आर्काइव

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Assembly Elections 2025 के दोनों चरणों के मतदान के बाद अब एग्‍ज‍िट पोल की चर्चा है।

    सारे एग्‍ज‍िट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, हालांक‍ि महागठबंधन के नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। 

    मीड‍िया को दिए बयान में उन्‍होंने कहा क‍ि 14 नवंबर को सबकुछ सामने आ जाएगा। तेजस्‍वी यादव समेत महागठबंधन के अन्‍य नेताओं ने कहा है कि ये सारे एग्‍जि‍ट पोल फर्जी हैं।

    कहा-जश्‍न नहीं, काम की तैयारी करते हैं 

    इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Prasad) के बड़े पुत्र व जनशक्‍ति‍ जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) का बयान भी सामने आया है। तेज प्रताप ने कहा है कि‍ वे एग्‍ज‍िट पोल को नहीं मानते हैं। 

    वह कभी बढ़ा देता है तो कभी घटा देता है। मतगणना से सबकुछ तो सामने आ ही जाएगा। 

    तेज प्रताप ने महुआ सीट से अपनी जीत का दावा क‍िया है। उन्‍होंने कहा क‍ि-महुआ सीट निकल रहा है। इस क्रम में यह पूछे जाने पर क‍ि‍, क्‍या आप जीत के जश्‍न की तैयारी कर रहे हैं। 

    तेज प्रताप ने कहा कि वे जश्‍न की तैयारी नहीं, काम की तैयारी करते हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि राज्‍य में क‍िसकी सरकार बनेगी 14 तारीख को सबको पता चल जाएगा। 

    जनशक्‍त‍ि जनता दल के उम्‍मीदवार हैं तेज प्रताप 

    तेज प्रताप यादव ने पहली बार राजद से अलग होकर चुनाव लड़ा है। वे इस बार अपनी पार्टी जनशक्‍त‍ि जनता दल के टिकट पर महुआ से क‍िस्‍मत आजमा रहे हैं। 

    महुआ सीट पर उनका मुकाबला राजद के प्रत्‍याशी डा. मुकेश रौशन से है। एनडीए से इस सीट पर लोजपा रामविलास के कैंड‍िडेट संजय कुमार सिंह जबकि‍ प्रशांत क‍िशोर की पार्टी जन सुराज ने इंद्रजीत प्रधान को खड़ा क‍िया है।

    मुकेश रौशन के समर्थन में तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सभा भी की थी। इस पर तेज प्रताप का रिएक्‍शन भी आया था। उन्‍होंने अपने भाई सीट पर अपने प्रत्‍याशी का प्रचार क‍िया। 

    वैशाली जिले की महुआ सीट से तेज प्रताप विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर छह नवंबर को पहले चरण में मतदान हुआ था। 

       

      

     