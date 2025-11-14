बाहुबलियों की सीट : मोकामा में अनंत, तरारी में विशाल और रघुनाथपुर में ओसामा आगे; दानापुर में बढ़त बदलती रही
Bihar Chunav 2025 Result Counting बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों की सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है। मोकामा में अनंत सिंह, तरारी में विशाल प्रशांत और रघुनाथपुर में ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं। दानापुर में रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव के बीच बढ़त बदल रही है। इन 15 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतगणना जारी है और स्थिति लगातार बदल रही है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होते ही बाहुबलियों की सीटों पर मुकाबला रोमांचक मोड़ ले चुका है। राज्य की कुल 243 सीटों में से 15 ऐसी हैं जहां या तो खुद बाहुबली मैदान में हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है। शुरुआती रुझान इन सीटों पर बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं।
मोकामा सीट एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में है। यहां से जेल में बंद पूर्व विधायक अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है।
काउंटिंग सेंटर पर दोनों उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मौजूद हैं और मतगणना पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।
मोकामा में उत्साह इस कदर है कि दोनों ही घरों में जीत के भोज की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अनंत सिंह के समर्थकों ने इलाके में पोस्टर लगाए हैं, जिन पर लिखा है—“जेल का ताला टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा।”
तरारी सीट पर भी मुकाबला तेज है, जहां विशाल प्रशांत शुरुआती दौर में बढ़त बनाने में सफल रहे हैं।
वहीं रघुनाथपुर में बाहुबली दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आगे बढ़ रहे हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।
दानापुर सीट पर रुझान लगातार बदल रहे हैं। पहले राउंड में राजद उम्मीदवार रीतलाल यादव आगे थे, लेकिन दूसरे राउंड में भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने स्थिति पलटते हुए बढ़त बना ली है। यह मुकाबला भी बेहद दिलचस्प हो चुका है और आने वाले राउंड पूरी तस्वीर बदल सकते हैं।
इन 15 ‘बाहुबली प्रभाव वाली’ सीटों में से 8 उम्मीदवार NDA से और 7 महागठबंधन से मैदान में उतरे हैं।
इनमें दानापुर के रीतलाल यादव, ब्रह्मपुर के हुलास पांडे, रघुनाथपुर के ओसामा शहाब, वारिसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनीता और लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शामिल हैं।
भास्कर की 400 रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड से हर सीट की स्थिति लगातार अपडेट कर रही है। बाहुबलियों की इन हाई-प्रोफाइल सीटों पर वोटों की गिनती जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे मुकाबले और भी रोचक होते जा रहे हैं।
