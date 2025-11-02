'ढकोसला पत्र', 'जंगलराज फाइल्स...'; पोस्टर-बैनर से ऊपर उठा प्रचार, AI कार्टून और वीडियो से विरोधियों पर वार

कुमार रजत, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के डिजिटल प्रचार में राजनीतिक दल अपनी खूबियों से ज्यादा दूसरों की खामियां गिना रहे हैं। इसके लिए एआई वीडियो के साथ विपक्षी नेताओं के नए-पुराने वीडियो का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है।

भाजपा जहां महागठबंधन के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताकर अपने फेसबुक पेज पर वीडियो सीरीज चला रही है, वहीं जदयू विकास काल बनाम विनाश काल की सीरीज चला रहा है। कांग्रेस सम्राट चौधरी के पुराने वीडियो चलाकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा तो राजद भी एनडीए की घोषणाओं को लेकर आलोचनात्मक वीडियो बना रहा।

भाजपा दिखा रहा महागठबंधन का ढकोसला पत्र भाजपा ने अपने फेसबुक पेज पर मनी फेस्टो नाम से वीडियो शेयर किया है। इसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और लालू यादव की मिमिक्री करते कलाकार एक-दूसरे से उलझते दिख रहे हैं। भाजपा ने ढकोसला पत्र नाम से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 'आरजेडी सरकार बनतो त यादव रंगदार बनतो' गीत पर हथियार लहराते युवा दिखाई दे रहे हैं।

इसी तरह जंगलराज फाइल्स में 1990 के बिहार की कहानी एआई वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रही है, जिसमें किसलय किडनैप, शिल्पी-गौतम हत्याकांड आदि का जिक्र है। जदयू समझा रहा विकास काल बनाम विनाश काल जदयू ने 'विकास काल बनाम विनाश काल' नाम से वीडियो सीरीज जारी की है। इसमें आम आदमी की जुबानी एक विकास की कहानी और एक पुराने समय की कहानी बताई जा रही है। हाल में खराब मौसम में भी चुनाव प्रचार का तुलनात्मक वीडियो जदयू के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है, जिसमें एक ओर नीतीश सड़क मार्ग से जनसंपर्क करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव फोन से आमसभा को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं।

मां-बेटी की बातचीत करता एक एआई वीडियो भी भाजपा ने शेयर किया है, जिसमें मां कहती है- हमारे समय में हमने क्या-क्या झेला है, तुम्हें कैसे बताऊं? इस पर बेटी कहती है, अच्छा हुआ मैं नीतीश जी के सुशासन में हूं।

कांग्रेस ने लांच किया अब परिवर्तन पक्का है गीत कांग्रेस ने गद्दी छोड़ नाम से एआई वीडियो शेयर किया है। इसमें हर जिले में फैक्ट्री लगाने की बात की आलोचना करते हुए कहा जा रहा कि 20 साल से एनडीए सरकार थी तो ये कहां थे, नया जुमला नहीं चलेगा। पहले 20 साल का हिसाब दो या गद्दी छोड़ो।

कांग्रेस ने नया गाना भी लांच किया है- 'और चले न कुशासन, बहुत हो गया अपना पलायन, अब एनडीए का विस्थापन, परिवर्तन... अब परिवर्तन पक्का है।' इसके अलावा कांग्रेस ने यादों के झरोखे से नाम से सम्राट चौधरी का पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब तानाशाह हो चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं। अब उनको आराम करना चाहिए।

राजद पूछ रहा- कहां है 12 हजार ट्रेनें छठ के बाद वापस लौट रहे लोगों की वीडियो शेयर- मोदी जी! कहां हैं 12 हजार ट्रेन? तेजस्वी का गमछा स्टाइल, नरेन्द्र मोदी पर कॉपी करने का आरोप। दोनों के वीडियो शेयर किया। सृजन घोटाला और कैग की रिपोर्ट के आधार पर एनडीए सरकार का घेराव।