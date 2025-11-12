Bihar Politics: 'दूसरे चरण के मतदान ने कर दिया तय...', बिहार के बड़े नेता ने सरकार बनने को लेकर किया ये दावा

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की जनता ने एनडीए के पक्ष में निर्णायक जनादेश दिया है।

दक्षिण बिहार एवं मिथिलांचल के अधिकांश सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को भारी बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक, हर वर्ग के मतदाता किसान, महिला, युवा और व्यापारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और स्थिरता को वोट दिया है।

उन्होंने कहा कि मतदान के दोनों चरणों में जनता ने विपक्ष की नकारात्मक राजनीति, भ्रष्टाचार एवं परिवारवाद के विरुद्ध वोट डालकर बिहार के विकास को प्राथमिकता दी है। रुझान साफ बताते हैं कि जनता ने विपक्ष की खोखली बातों को नकारते हुए एनडीए को दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में लाने का फैसला कर लिया है।