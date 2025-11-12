Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IRCTC News: वोट डालने के लिए रुके लोगों को लौटने में परेशानी, रेलवे टिकट कंफर्म न होने से फंसे यात्री

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:26 AM (IST)

    Indian Railway विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद घर लौट रहे लोगों को टिकट कंफर्म न होने से भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में काम करने वाले लोग स्टेशनों पर फंसे हैं, वेटिंग लिस्ट 250 के पार है। रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, और प्रशासन ने अतिरिक्त काउंटर खोलने का आग्रह किया है। यात्रियों को स्थिति सामान्य होने का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सभी ट्रेने फुल, यात्री परेशान

    डिजिटल डेस्क,पटना। विधानसभा चुनाव में मतदान का हक निभाने के लिए अपने गृह जिले पहुंचे लोगों को अब वापस लौटने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतदान के बाद लौटने की कोशिश कर रहे यात्रियों को रेलवे टिकट कंफर्म नहीं मिल पा रही है, जिससे हज़ारों लोग विभिन्न स्टेशनों पर फंसे हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनावी सप्ताह में बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता अपने गांव-घर लौटे थे। अब मतदान समाप्त होने के बाद अधिकांश लोग अपने कार्यस्थल दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों की ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन Indian railway में सीटें लगभग फुल हैं। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 250 से ऊपर तक पहुंच गई है।

    पटना जंक्शन, आरा, बक्सर, दरभंगा, और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई लोग प्लेटफॉर्म पर ही रात गुजारने को मजबूर हैं। यात्री बताते हैं कि वे पिछले दो-तीन दिनों से टिकट कंफर्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही।

    दरभंगा निवासी रमेश ठाकुर, जो दिल्ली में काम करते हैं, ने बताया “हम वोट डालने खासकर गांव आए थे। अब वापस जाना है, लेकिन टिकट नहीं मिल रही। वेटिंग 300 तक पहुंच गई है। बसों का किराया भी दोगुना हो गया है।”

    रेलवे सूत्रों के अनुसार, चुनाव और छठ पर्व के बाद यातायात दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया है। पटना मंडल के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ताकि फंसे यात्रियों को राहत दी जा सके।

    इस बीच, बस अड्डों पर भी यात्रियों की लंबी कतारें लग गई हैं। प्राइवेट बस संचालकों ने किराया बढ़ा दिया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

    स्थानीय प्रशासन ने रेलवे से भीड़ नियंत्रण और अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने का आग्रह किया है।
    फिलहाल यात्रियों को उम्मीद है कि अगले दो-तीन दिनों में स्थिति सामान्य होगी और वे अपने कामकाज की जगह लौट सकेंगे।