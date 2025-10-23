Language
    चुनाव के दिन सभी बूथों पर मौजूद रहेंगे स्वास्थ्यकर्मी, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्था

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:57 AM (IST)

    पटना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारी की है। सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर तैनात रहेंगे, और प्रमुख अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मतदान केंद्रों पर आशा वर्कर और नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। स्वास्थ्य विभाग चुनाव के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

    मतदान केंद्र पर विभाग ने व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना जिले में स्वास्थ्य विभाग ने मतदान के दिन स्वास्थ्य आपातकाल सेवाओं की पुख्ता तैयारी की है। छह नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दिन स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह के अनुसार, पटना जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे डाक्टरों की तैनाती की जाएगी।

    खासतौर पर शहर के प्रमुख अस्पतालों जैसे पीएमसीएच, आइजीआइएमएस, एनएमसीएच और पटना एम्स को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। यह अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करेगा, ताकि चुनाव के दिन किसी भी प्रकार की दुर्घटना या मेडिकल आपात स्थिति में तत्काल उपचार उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से अस्पतालों के इमरजेंसी विभागों को 24 घंटे तैयार रहने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

    चुनाव के दिन अस्पतालों में डाक्टरों की तैनाती के साथ-साथ, आवश्यक दवाइयों, मेडिकल किट्स और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम से चुनाव के दिन किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल राहत मिल सकेगी। जिले के सभी 5677 मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान जनता को स्वास्थ्य संबंधी मदद देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

    हर केंद्र पर आशा वर्कर, एएनएम और नर्सिंग स्टाफ तैनात किए जाएंगे। ये स्वास्थ्यकर्मी किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता देने के साथ-साथ मतदान केंद्र पर लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। इन स्वास्थ्यकर्मियों को एक तरह से ‘हेल्प डेस्क’ के रूप में काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

    इसके साथ ही, सभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों को भी सक्रिय रखने के लिए वहां तैनात डॉक्टरों को ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता या आकस्मिक घटना की स्थिति में यह स्वास्थ्य कर्मी तत्काल सहायता प्रदान करेंगे।

    अंतिम चरण में है तैयारी जिले में चुनावी माहौल में मतदान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि विभाग ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी रखी है। उनकी टीम चुनावी दिन पर पूरी तरह सक्रिय रहेगी और वे किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संकट का तुरंत समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे।


    सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान पटना के लाखों लोग छह नवंबर को मतदान में हिस्सा लेने के लिए मतदान केंद्रों पर जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव के दिन अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है, तो उसे तुरंत राहत मिल सके। विशेष तौर पर मतदान केंद्रों के पास स्वास्थ्यकर्मी तैनात रहेंगे, जो एक ओर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

    साथ ही, अस्पतालों के इमरजेंसी विभागों को पूरी तरह से तैयार रखा जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक उपचार तुरंत किया जा सके। इन तैयारियों से स्वास्थ्य विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्या से निपटने में कोई दिक्कत न हो।

    स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई अन्य तैयारियां lसभी मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य सहायता देने के लिए आशा वर्करों और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती। l मतदान केंद्रों पर चिकित्सीय आपातकाल सेवाओं के लिए दवाइयों और मेडिकल किट्स की उपलब्धता। l

    पटना जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। l प्रमुख अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा, जहां किसी भी मेडिकल आपात स्थिति में त्वरित उपचार दिया जाएगा।