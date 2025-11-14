भारी प्रचार, स्टारडम और इंटरनेट मीडिया पर धूम से भी फायदा नहीं मिला। छपरा सीट पर राजद के उम्मीदवार शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव सात हजार नौ वोट से हार गए।

दोनों को बड़े अंतर से मात खानी पड़ी। इसके पहले अभिनेता पवन सिंह, शेखर सुमन, प्रकाश झा भी राजनीति पिच पर फिसड्डी साबित हो चुके हैं।

एक शत्रुघ्न सिन्हा (Actor Shatrughn Sinha) को छोड़ दिया जाए तो अन्य अभिनेता चुनावों में मात खाते रहे। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और रितेश पांडेय मैदान में उतरे।

प्रभात रंजन, पटना। Bihar Election News: बिहार के राजनीति इतिहास में कभी भी फिल्मी सितारा चमक नहीं सका।

भाजपा की छोटी कुमारी को 62332 और राजद के खेसारी लाल यादव को 55923 मत प्राप्त हुए। जन सुराज से रितेश पांडेय को करगहर सीट पर करारी हार झेलनी पड़ी। उन्हें 16203 मत मिले। विजेता जदयू के वशिष्ठ सिंह को 91543 मत मिले।

खेसारी की लोकप्रियता न सिर्फ वोट में बदलने से चूक गई बल्कि सीट भाजपा की ओर झुकी। जन सुराज पार्टी के स्टार उम्मीदवार और भोजपुरी गायक अभिनेता रितेश पांडेय को करगहर सीट पर जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा।

वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उन्हें महज 23469 मत प्राप्त हुए।

हार की हैट्रिक लगा चुके प्रकाश झा

राजनीति और आरक्षण जैसे फिल्मों के निर्माता प्रकाश झा चुनावी मैदान में हमेशा हारते रहे। लोकसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण सीट से 2004 में प्रकाश झा मैदान में निर्दलीय उतरे।

वहां लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2009 में लोक जनशक्ति पार्टी से खड़े होने के बाद चुनाव में प्रकाश झा को हार का सामना करना पड़ा।

2014 में प्रकाश झा फिर मैदान में उतरे। यहां पर उन्होंने अपनी सीट बदली लेकिन किस्मत नहीं बदली। बेतिया सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा।

पवन और सुमन भी खाए मात

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीति की पिच पर भाग्य आजमाए पर सफल नहीं हुए। काराकाट में राजाराम सिंह ने पवन सिंह को मात दी।

2009 के लोक सभा चुनाव में अभिनेता शेखर सुमन ने राजनीति में अपना कदम रखा। कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब लोकसभा में भाग्य अजमाया।

अभिनेता के सामने बिहारी बाबू उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा आमने-सामने रहे। शेखर सुमन को अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मात दी। यह पहला अवसर रहा जब फिल्मी सितारा चुनाव जीता।