Bihar Election Result 2025: 'सही समय पर...', चिराग का बड़ा बयान; NDA की जीत के बाद पहला स्टेटमेंट

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा-रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता ने जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार पर दिखाया है, उसने कई सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया।

उन्होंने कहा कि बिहार और बिहारियों में वो क्षमता है कि वो सही समय पर सही फैसला लेते हैं। एनडीए को प्रचंड जीत देकर, बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देकर उन्होंने बिहार को विकास की राह पर गति देने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों का गठजोड़ अगले पांच साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर ले जाने का काम करेगा। एनडीए की प्रचंड जीत के लिए कुशवाहा ने जताया आभार राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। कुशवाहा ने कहा कि यह जीत बिहार की जनता की जीत है। उसने डबल इंजन सरकार के कार्यों पर मुहर लगाकर बता दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उसका प्यार बरकरार है और जनता का आशीर्वाद इनके साथ है। इस जीत में एनडीए के सभी कार्यकर्ता बराबर के हकदार हैं। सभी को दिल से बधाई।

उन्होंने कहा कि रालोमो के सभी साथियों को निदेशित किया जाता है कि जीत की खुशी मनाते समय इस बात का भरपूर ख्याल रखें कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। उग्रता से पूर्ण परहेज करें। शांति व्यवस्था में कोई बाधा नहीं पहुंचे।

नीतीश कुमार ने जो काम किया है, लोगों को उस पर विश्वास है : संजय झा जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने एनडीए की धमाकेदार जीत पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, लोगों का उस पर विश्वास है। नीतीश कुमार ने 20 साल सरकार चलाया उसके बाद भी उनकी लोकप्रियता बिहार की जनता के बीच बढ़ती ही जा रही है।