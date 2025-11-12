Language
    Bihar Chunav: 54 हजार लोगों पर की गई कार्रवाई, इनपर एजेंसियों को थी आशंका

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:38 PM (IST)

    बिहार में आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने 54 हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। इन लोगों पर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका थी। पुलिस ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की है, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और पहले अशांति फैलाने वाले लोग शामिल हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है।

    चुनाव प्रभावित करने की आशंका पर कार्रवाई। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections 2025 के दोनों चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार की 21 एजेंसियां लगी रहीं।

    चुनाव के तीन-चार माह पहले से ही चुनाव को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

    पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार पुलिस ने चुनाव प्रभावित करने वाले चार लाख 18 हजार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की है।

    इनमें 54 हजार 183 ऐसे लोग है जिनके विरुद्ध कमजोर वर्ग के मतदाताओं को डराने-धमकाने की आशंका पर कार्रवाई की गई।

    चुनाव को देखते हुए राज्य के 23 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध सीसीए-12 के तहत निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई जबकि 1200 से अधिक सक्रिय अपराधियों को जिला बदर किया गया। 

    छह अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर 12 नवंबर तक 127 करोड़ से अधिक राशि की शराब, ड्रग्स, महंगे धातु व नकद राशि आदि जब्ती की गई है।

    इनमें 12.14 करोड़ नकद राशि, 51.10 करोड़ की शराब, 28.32 करोड़ के ड्रग्स, 6.43 करोड़ की कीमती धातु और 29.84 करोड़ की अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

    आचार संहिता लगने के बाद से प्रमुख जब्ती 

    • 127.84 करोड़ की कुल जब्ती
    • 12.14 करोड़ नकद राशि
    • 51.10 करोड़ की शराब
    • 28.32 करोड़ के ड्रग्स
    • 6.43 करोड़ की कीमती धातु
    • 29.84 करोड़ की अन्य वस्तुएं

    41 हजार से अधिक गैर जमानतीय वारंट का निष्पादन

    विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अधिक से अधिक वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ गैर जमानतीय वारंट, इश्तेदार व कुर्की जब्ती का तामिला कराने का टास्क सौंपा था।

    रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने आचार संहिता लागू होने की तिथि से अब तक 41 हजार 296 गैर जमानीय वारंट का निष्पादन कराया है।

    चुनाव के दौरान एक हजार 101 चेकपोस्ट से निगरानी की गई और 849 अवैध हथियार जब्त किए गए। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के 511 मामले दर्ज किए गए हैं।

    अब इन सभी मामलों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है।