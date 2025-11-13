Language
    बिहार चुनाव में महिलाओं का दबदबा, दोनों चरणों में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:50 AM (IST)

    बिहार चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। दोनों चरणों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले अधिक रही, जो राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दलों ने कई वादे किए, जिसका असर मतदान प्रतिशत में दिखा।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार की देर रात बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 38 जिलों के महिला एवं पुरुष मतदाताओं के आंकड़े घोषित कर दिए।

    आयोग के अनुसार पहले चरण में जहां कुल 65.08 मतदाताओं में 61.56 प्रतिशत पुरुष एवं 69.04 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया।

    दूसरे चरण में 74.56 फीसदी महिलाओं ने किया वोट

    वहीं, दूसरे चरण में हुए कुल 69.20 प्रतिशत मतदान में 64.41 प्रतिशत पुरुष तथा 74.56 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता रही।

    प्रथम चरण में 7.48 और दूसरे में 10.15 प्रतिशत ज्यादा वोट

    इस प्रकार द्वितीय चरण में 10.15 प्रतिशत महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। वहीं, प्रथम चरण में पुरुषों की तुलना में 7.48 प्रतिशत अधिक महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था।

