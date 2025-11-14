Bihar Chunav Result 2025 Counting: पटना साहिब विधानसभा सीट में जाने कौन है आगे ?

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के पहले चरण के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत शेखर ने शुरुआती दौर में उल्लेखनीय बढ़त बना ली है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पहले चरण की गिनती पूरी होने के बाद शाश्वत शेखर को 5369 वोट मिले हैं। यह संख्या शुरुआती चरण में किसी भी उम्मीदवार को मिले सबसे अधिक मतों में शामिल है और कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल बना हुआ है।

वहीं दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार रत्नेश कुमार को पहले चरण में 1371 वोट प्राप्त हुए हैं। दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के बीच मिले मतों का यह अंतर शुरुआती चरण में ही मुकाबले की दिशा को स्पष्ट करता दिखाई दे रहा है। हालांकि मतगणना अभी जारी है, लेकिन पहले चरण के परिणामों से यह संकेत जरूर मिल रहा है कि कांग्रेस को इस बार पटना साहिब में मजबूत समर्थन मिल रहा है।

मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और मतदान अधिकारियों की देखरेख में प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चल रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी लगातार मौके पर मौजूद रहकर हर राउंड की निगरानी कर रहे हैं। जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है, लेकिन शुरुआती आंकड़े कांग्रेस के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं, उम्मीदवारों की छवि और हालिया राजनीतिक समीकरणों का असर मतों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। शाश्वत शेखर अपनी सक्रिय और जमीनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जिसका लाभ उन्हें शुरुआती रुझानों में मिलता दिख रहा है। दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार रत्नेश कुमार भी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन शुरुआती चरण में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।