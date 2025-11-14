Bihar Chunav Result 2025 : NDA की प्रचंड बढ़त, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी... PM मोदी ने फिर लहराया गमछा

राधा कृष्ण, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद नतीजे आज जारी कर दिए गए है। शाम साढ़े सात बजे तक की मतगणना के मुताबिक NDA 204 महागठबंधन 33 सीटों पर आगे चल रही है। यही नंबर फाइनल नतीजों में बदलता नजर आ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। इस लिहाज़ से एनडीए ने आराम से यह आंकड़ा पार कर लिया है। कुछ सीटों पर तो नतीजे भी आ गए है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजल्ट के बाद दिल्ली स्थिति भाजपा मुख्यालय में पहुंचे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने गमछा हिलाकर भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के जश्न के दौरान गमछा लहराया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। (फोटो- पीटीआई)

बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिहारी अंदाज में गमछा हिलाते हुए कहा कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया। साथ ही कहा कि बिहार की पूरी जनता ने बता दिया- फिर एक बार एनडीए सरकार।

इस दौरान उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को नमन किया। उन्होंने कहा कि मैंने कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से चुनाव अभियान की शुरुआत की। बेगूसराय में प्रचार में पीएम मोदी ने गमछा हिलाकर किया था अभिवादन बिहार में 'गमछा पॉलिटिक्स' बता दें कि बेगूसराय में प्रचार और गंगा नदी पर बने नवनिर्मित सिक्स लेन पुल का उद्घाटन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुगलबंदी देखने को मिली वहां पर भी उन्होंने गमछा हिलाकर बिहारी अंदाज में लोगों को अभिवादन किया था।

गमछा हिलाकर अभिवादन, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल पीएम मोदी ने इस दौरान पारंपरिक बिहारी अंदाज़ में गमछा हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया, जबकि सीएम नीतीश कुमार हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते रहे। दोनों नेताओं की यह जुगलबंदी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई है।