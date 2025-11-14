Language
    Nitish Kumar News: नीतीश कुमार की बल्ले-बल्ले, JDU ने पलट दिया बिहार चुनाव; BJP रह गई पीछे

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:09 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों में एनडीए सरकार बनती दिख रही है। जदयू 83 सीटों पर बढ़त के साथ पहले नंबर पर है, जबकि बीजेपी 78 सीटों पर आगे है। नीतीश कुमार की जीविका योजना, पंचायतों में आरक्षण और केंद्र सरकार का समर्थन जदयू के शानदार प्रदर्शन के मुख्य कारण हैं।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान लगातार सामने आ रह हैं। अभी तक के रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। खास बात यह है कि 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाली जदयू इस बार पहले नंबर पर नजर आ रही है। जदयू 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

    वहीं, बीजेपी 78 सीटों पर आगे है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) 22 सीटों पर आगे है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 4 सीटों पर आगे है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो एक सीट पर आगे है। वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि जदयू कम से कम 80 सीटें जीतेगी।

    जदयू के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे 3 मुख्य कारण हैं-

    पहला, नीतीश कुमार की जीविका योजना की पिछले कुछ सालों में खूब सराहना हुई है। महिलाओं को इस योजना के तहत सरकार ने 10-10 हजार रुपये रोजगार शुरू करने के लिए दिए। इस योजना में महिलाओं को 6 महीने बाद 2 लाख रुपये दिए जाने का भी प्रावधान है।

    दूसरा फैक्टर है पंचायतों में पिछड़ों और महिलाओं को आरक्षण का। नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं और पिछड़ों को पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया। इसका भी जदयू को फायदा मिलता दिख रहा है।

    डबल इंजन की सरकार

    तीसरा फैक्टर, जदयू को दिल्ली से बीजेपी सरकार का लगातार सपोर्ट मिला। चाहे फिर बजट में 11000 करोड़ रुपये का प्रावधान हो। या फिर नए एक्सप्रेस-वे हों। केंद्र की सरकार ने कई योजनाओं में बिहार सरकार को आर्थिक रूप से मदद दी।