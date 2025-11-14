Nitish Kumar News: नीतीश कुमार की बल्ले-बल्ले, JDU ने पलट दिया बिहार चुनाव; BJP रह गई पीछे

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान लगातार सामने आ रह हैं। अभी तक के रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। खास बात यह है कि 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाली जदयू इस बार पहले नंबर पर नजर आ रही है। जदयू 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

वहीं, बीजेपी 78 सीटों पर आगे है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) 22 सीटों पर आगे है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 4 सीटों पर आगे है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो एक सीट पर आगे है। वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि जदयू कम से कम 80 सीटें जीतेगी।

जदयू के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे 3 मुख्य कारण हैं- पहला, नीतीश कुमार की जीविका योजना की पिछले कुछ सालों में खूब सराहना हुई है। महिलाओं को इस योजना के तहत सरकार ने 10-10 हजार रुपये रोजगार शुरू करने के लिए दिए। इस योजना में महिलाओं को 6 महीने बाद 2 लाख रुपये दिए जाने का भी प्रावधान है।