Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav Results 2025: दीघा में भाजपा की हैट्र‍िक या दूसरा खिलाड़ी बनेगा मैन आफ द मैच!

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:05 AM (IST)

    Bihar Chunav Results News: बिहार के दीघा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के संजीव चौरसिया तीसरे दौर की गिनती के बाद आगे चल रहे हैं। 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट पर 2010 में जदयू और उसके बाद भाजपा का दबदबा रहा है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय हैं और यहाँ कायस्थ, यादव, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। देखना होगा कि क्या भाजपा हैट्रिक लगा पाती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भाजपा प्रत्‍याशी डा. संजीव चौरसिया व सीपीआइ एमएल की दिव्‍या गौतम। जागरण आर्काइव

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav Result Latest News: बिहार की सबसे बड़ी होने के साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्‍ट‍िकोण से काफी महत्‍वपूर्ण है। क्‍योंक‍ि यहीं राज्‍य का मुख्‍यालय है। 

    यहां भाजपा के डा. संजीव चौरसिया तीसरे राउंड की गिनती के बाद महागठबंधन से सीपीआइ एमएल की दिव्‍या गौतम से 4541 मतों से आगे चल रहे हैं।  

    तीसरे राउंड तक चौर‍स‍िया को 9226, दिव्‍या गौतम को 4685  जबक‍ि जन सुराज के रितेश रंजन को 2084 मत मिले हैं। अब देखना है कि भाजपा के उम्‍मीदवार हैट्र‍िक लगाने में सफल होते हैं या क‍िसी दूसरे खिलाड़ी को मैन आफ द मैन से नवाजा जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2008 में परिसीमन के बाद यह विधानसभा सीट अस्‍त‍ित्‍व में आया। इस सीट पर अबतक तीन बार चुनाव हुए हैं। 2010 में जदयू उम्‍मीदवार को जीत मिली थी। तब पूनम देवी ने 81,247 मत लाकर लोजपा प्रत्‍याशी सत्‍यानंद शर्मा को 60,462 मतों से हराया था।

    उसके बाद से भाजपा के उम्‍मीदवार यहां विजयी होते रहे हैं। 2015 के चुनाव में संजीव चौरसिया ने जदयू प्रत्‍याशी राजीव रंजन प्रसाद को 24,779 मतों से शिकस्‍त दी थी। चौरसिया को 92,671 मत प्राप्‍त हुए थे।उसके अगले चुनाव में 2020 में संजीव चौरसिया ने सीपीआइ एमल की शश‍ि यादव को 46,234 मतों से हराया था। इस चुनाव में संजीव चौरसिया 97,318 वोट हासिल करने में सफल रहे थे।

    महानगरीय चकाचौंध से भरे इस विधानसभा क्षेत्र में ही विधानसभा, राजभवन, मुख्‍यमंत्री आवास, एयरपोर्ट समेत सरकारी कार्यालय अवस्‍थ‍ित हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के 14 वार्ड एवं छह पंचायतें शामिल हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी 4.49 लाख थी। इसमें 98 प्रत‍िशत से ज्‍यादा शहरी आबादी है। इसमें अनुसूचित जात‍ि 10.48 प्रत‍िशत तो अनुसूचित जनजात‍ि करीब .71 प्रत‍िशत है।
    इस सीट पर कायस्‍थ मतदाताओं का प्रभाव है। यादव, अनुसूचित जात‍ि और मुस्लिम वोटरों की भी अच्‍छी खासी संख्‍या है।