डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav Result Latest News: बिहार की सबसे बड़ी होने के साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्‍ट‍िकोण से काफी महत्‍वपूर्ण है। क्‍योंक‍ि यहीं राज्‍य का मुख्‍यालय है। यहां भाजपा के डा. संजीव चौरसिया तीसरे राउंड की गिनती के बाद महागठबंधन से सीपीआइ एमएल की दिव्‍या गौतम से 4541 मतों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड तक चौर‍स‍िया को 9226, दिव्‍या गौतम को 4685 जबक‍ि जन सुराज के रितेश रंजन को 2084 मत मिले हैं। अब देखना है कि भाजपा के उम्‍मीदवार हैट्र‍िक लगाने में सफल होते हैं या क‍िसी दूसरे खिलाड़ी को मैन आफ द मैन से नवाजा जाता है।

2008 में परिसीमन के बाद यह विधानसभा सीट अस्‍त‍ित्‍व में आया। इस सीट पर अबतक तीन बार चुनाव हुए हैं। 2010 में जदयू उम्‍मीदवार को जीत मिली थी। तब पूनम देवी ने 81,247 मत लाकर लोजपा प्रत्‍याशी सत्‍यानंद शर्मा को 60,462 मतों से हराया था।

उसके बाद से भाजपा के उम्‍मीदवार यहां विजयी होते रहे हैं। 2015 के चुनाव में संजीव चौरसिया ने जदयू प्रत्‍याशी राजीव रंजन प्रसाद को 24,779 मतों से शिकस्‍त दी थी। चौरसिया को 92,671 मत प्राप्‍त हुए थे।उसके अगले चुनाव में 2020 में संजीव चौरसिया ने सीपीआइ एमल की शश‍ि यादव को 46,234 मतों से हराया था। इस चुनाव में संजीव चौरसिया 97,318 वोट हासिल करने में सफल रहे थे।