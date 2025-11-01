Bihar Chunav 2025 : 21 एजेंसियाें की पैनी नजर, 100 करोड़ से अधिक की जब्ती, शराब की मात्रा चौंकानेवाली
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 21 एजेंसियां सक्रिय हैं। इन एजेंसियों ने अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की है, जिसमें शराब की मात्रा चौंकाने वाली है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा-व्यवस्था से लेकर अवैध तरीके से नकद राशि एवं अन्य सामानों के लेन-देन की निगरानी में 21 एजेंसियां लगाई गई हैं। इनमें बिहार पुलिस से लेकर केंद्रीय सुरक्षा बल, उत्पाद, आयकर आदि की टीमें शामिल हैं। यह सभी राज्य व केंद्रीय एजेंसियां आपसी समन्वय से संयुक्त अभियान चला रही हैं। बिहार में छह अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक इन एजेंसियों की कार्रवाई में 100 करोड़ से अधिक राशि की शराब, ड्रग्स, सोने-चांदी, नकद आदि बरामद किया गया है। इसमें करीब आठ करोड़ 42 लाख रुपये से अधिक नकद भी बरामद किया गया है।
जानकारी के अनुसार, विभिन्न एजेंसियों ने करीब साढ़े आठ लाख लीटर अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 37.93 करोड़ आंकी गई है। इसी तरह 4500 किलोग्राम से अधिक अवैध गांजा, हेरोइन, चरस आदि ड्रग्स बरामद किए गए हैं। आचार संहिता लगने के बाद करीब 55 किलो सोने-चांदी जैसे कीमती धातु बरामद किया गया है, जिसकी कीमत साढ़े पांच करोड़ से अधिक बताई गई है। इसके अलावा 24 करोड़ से अधिक के अन्य सामान भी एजेंसियों ने कार्रवाई में बरामद की है।
यह एजेंसियां कर रही हैं निगरानी
बिहार पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सीमा शुल्क विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), डायरक्टरेट आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआइ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद टीम,
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सीजीएसटी), स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), वन विभाग, परिवहन विभाग, कस्टम विभाग, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ), डिपार्टमेंट आफ पोस्ट, एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, रजिस्टर को-आपरेटिव सोसाइटी, ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस), स्टेट सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वायड।
गोपालगंज में एक करोड़ से अधिक, भोजपुर में पकड़ा गया 50 लाख नकद
विभिन्न एजेंसियों की अलग-अलग कार्रवाई में करीब एक दर्जन से एक बार में 10 लाख से अधिक नकद राशि पकड़ी गई है। इनमें 18 अक्टूबर को गोपालगंज के बरौली से सर्वाधिक एक करोड़ से अधिक नकद बरामद किया गया है। वहीं भोजपुर के आरा में 17 अक्टूबर को 49.88 लाख की नकद राशि जब्त की गई। इसी तरह मधुबनी में 29.97 लाख, गया में 19.95 लाख, बेतिया में 15 लाख से अधिक, किशनगंज में 13 लाख, गोपालगंज में 12.49 लाख, पटना में 10.36 लाख और मधेपुरा में दस लाख की नकद राशि जब्त की गई है। इनकी जांच आयकर विभाग के स्तर से की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।