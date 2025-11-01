Bihar Chunav 2025 : 21 एजेंसियाें की पैनी नजर, 100 करोड़ से अधिक की जब्ती, शराब की मात्रा चौंकानेवाली

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा-व्यवस्था से लेकर अवैध तरीके से नकद राशि एवं अन्य सामानों के लेन-देन की निगरानी में 21 एजेंसियां लगाई गई हैं। इनमें बिहार पुलिस से लेकर केंद्रीय सुरक्षा बल, उत्पाद, आयकर आदि की टीमें शामिल हैं। यह सभी राज्य व केंद्रीय एजेंसियां आपसी समन्वय से संयुक्त अभियान चला रही हैं। बिहार में छह अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक इन एजेंसियों की कार्रवाई में 100 करोड़ से अधिक राशि की शराब, ड्रग्स, सोने-चांदी, नकद आदि बरामद किया गया है। इसमें करीब आठ करोड़ 42 लाख रुपये से अधिक नकद भी बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार, विभिन्न एजेंसियों ने करीब साढ़े आठ लाख लीटर अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 37.93 करोड़ आंकी गई है। इसी तरह 4500 किलोग्राम से अधिक अवैध गांजा, हेरोइन, चरस आदि ड्रग्स बरामद किए गए हैं। आचार संहिता लगने के बाद करीब 55 किलो सोने-चांदी जैसे कीमती धातु बरामद किया गया है, जिसकी कीमत साढ़े पांच करोड़ से अधिक बताई गई है। इसके अलावा 24 करोड़ से अधिक के अन्य सामान भी एजेंसियों ने कार्रवाई में बरामद की है।

यह एजेंसियां कर रही हैं निगरानी

बिहार पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सीमा शुल्क विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), डायरक्टरेट आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआइ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद टीम,

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सीजीएसटी), स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), वन विभाग, परिवहन विभाग, कस्टम विभाग, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ), डिपार्टमेंट आफ पोस्ट, एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, रजिस्टर को-आपरेटिव सोसाइटी, ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस), स्टेट सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वायड।