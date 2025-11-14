Language
    सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय और अनंत सिंह आगे, बीजेपी 35 सीटों पर आगे, जेडीयू 13 पर आगे, आरजेडी 21 सीटों पर बढ़त

    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:22 AM (IST)

    बिहार में मतगणना के शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी 35 सीटों पर आगे है, जबकि जेडीयू 13 और आरजेडी 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय और अनंत सिंह भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन आरजेडी से आगे है, लेकिन अंतिम परिणाम का इंतजार है।

    अब तक 61 सीटों पर रुझान

    राधा कृष्ण, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में अब तक 61 सीटों के रुझानों ने राजनीतिक तापमान और भी बढ़ा दिया है। शुरुआती दौर में ही कई बड़े नेताओं की स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी अपनी सीट से मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। इसी के साथ पार्टी के दिग्गज मंगल पांडेय भी आगे चल रहे हैं, जिससे भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल है।

    वहीं बिहार की राजनीति में दबदबे और प्रभाव के लिए मशहूर अनंत सिंह भी शुरुआती रुझानों में आगे दिख रहे हैं।

    उनकी सीट पर मिल रहे संकेतों ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि अनंत सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में इस बार भी वोटरों का रुझान उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। उनके आगे रहने से महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों में हलचल बरकरार है।

    बीजेपी के लिए शुरुआती तस्वीर बेहद मजबूत दिख रही है, क्योंकि 61 सीटों के रुझानों में पार्टी 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह रुझान अगर आगे भी जारी रहा, तो भाजपा इस चुनाव में बड़ी बढ़त ले सकती है।

    वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 13 सीटों पर आगे चल रही है, जो उनके लिए राहत देने वाला संकेत है, क्योंकि शुरुआती चरण में जेडीयू का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर दिख रहा था।

    दूसरी तरफ, महागठबंधन की मुख्य पार्टी आरजेडी 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह आरजेडी के लिए मजबूत शुरुआत मानी जा रही है और यह साबित करता है कि कई क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ अभी भी मजबूत है।

    कुल मिलाकर 61 सीटों से मिले रुझानों ने यह साफ कर दिया है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है और कई बड़े उलटफेर अभी बाकी हो सकते हैं।

    ईवीएम की आगे की गिनती के साथ तस्वीर और स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है।