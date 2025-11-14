Bihar Election Result 2025: शुरुआती रुझानों में गजब का रोमांच, तेजस्वी की RJD 42 सीटों पर आगे; देखें ताजा अपडेट
Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो रहे हैं। राजद ने तेजस्वी यादव समेत 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 24 महिलाएं थीं। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़े। राजद के कई प्रमुख उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनके प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। महागठबंधन में राजद को 143 सीटें मिली थीं। चुनाव के नतीजों से राजद के प्रदर्शन का पता चलेगा।
डिजिटल डेस्क, पटना/नई दिल्ली। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद ने तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री जय प्रकाश यादव समेत कुल 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 24 उम्मीदवार महिलाएं हैं। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ा। आइए बताते हैं कि राजद के उम्मीदवारों का चुनावी रण में प्रदर्शन कैसा…
|विधानसभा सीट
|उम्मीदवार
|परिणाम
|राघोपुर
|तेजस्वी प्रसाद यादव
|—
|बिहारीगंज
|रेनु कुशवाहा
|—
|बैसी
|अब्दुस सुब्हान
|—
|बोचहां
|अमर पासवान
|—
|वरसलाईगंज
|अनीता देवी महतो
|—
|तरैया
|शैलेन्द्र प्रताप सिंह
|—
|महिषी
|गौतम कृष्ण बीडीओ
|—
|झाझा
|जय प्रकाश यादव
|—
|अलीनगर
|विनोद मिश्रा
|—
|अस्थावां
|रवि रंजन कुमार
|—
|मटिहानी
|बोगो सिंह
|—
|दरभंगा ग्रामीण
|ललित यादव
|आगे
|कुरहानी
|बाबूलाल कुशवाहा
|—
|केवटी
|डॉ. फिरोज फातमी
|—
|गायघाट
|निरंजन राय
|—
|सिमरी बख्तियारपुर
|यूसुफ सल्लाउद्दीन
|—
|हसनपुर
|माला पुष्पम
|—
|मधेपुरा
|प्रो. चन्द्रशेखर
|—
|मधुबन
|संध्या रानी कुशवाहा
|—
|इमामगंज
|रितु प्रिया चौधरी
|—
|बाराचट्टी
|तनुश्री मांझी
|—
|कांटी
|इस्राइल मंसूरी
|—
|हथुआ
|राजेश कुशवाहा
|—
|साहेबगंज
|पृथ्वीरा
|—
|सिंहेश्वर
|चन्द्रहास चौपाल
|—
|बैकुंठपुर
|प्रेम शंकर यादव
|—
|बरौली
|दिलीप सिंह
|—
|हाजीपुर
|देव कुमार चौरसिया
|—
|बहादुरपुर
|भोला यादव
|—
|सीवान
|अवध बिहारी चौधरी
|—
|बड़हरिया
|अरुण गुप्ता
|—
|मिनापुर
|मुन्ना यादव
|—
|रघुनाथपुर
|ओसामा शाहाब
|—
|छपरा
|शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल
|—
|गरखा
|सुरेन्द्र राम
|—
|महाराजगंज
|विशाल जायसवाल
|—
|एकमा
|श्रीकांत यादव
|—
|बनियापुर
|चांदनी देवी सिंह
|—
|अत्री
|वैजयंती देवी
|—
|रजौली
|पिंकी चौधरी
|—
|पारू
|शंकर यादव
|आगे
|मरहौरा
|जितेन्द्र राय
|—
|गोरेयाकोठी
|अनवरुल हक अंसारी
|—
|लालगंज
|शिवानी शुक्ला
|—
|परसा
|डॉ. करिश्मा राय
|—
|सोनपुर
|डॉ. रामानुज प्रसाद
|—
|सरायरंजन
|अरविंद सहनी
|—
|मोरवा
|विजय साहू
|—
|चेरीया बरियारपुर
|सुशील सिंह कुशवाहा
|—
|उजियारपुर
|आलोक मेहता
|—
|महुआ
|डॉ. मुकेश रौशन
|—
|अलौली
|रामवृक्ष सदा
|—
|महनार
|रविन्द्र सिंह
|—
|पातेपुर
|प्रेमा चौधरी
|—
|समस्तीपुर
|अख्तरुल इस्लाम शहीन
|—
|तारापुर
|अरुण शाह
|—
|अमनौर
|सुनील राय
|—
|मोकामा
|वीना देवी
|—
|मोहिउद्दीननगर
|डॉ. ईज्या यादव
|—
|वैशाली
|अजय कुशवाहा
|—
|साहेबपुर कमाल
|सतनंद बुध
|—
|बाढ़
|कर्मवीर सिंह
|—
|मुंगेर
|अभिनाश विद्यार्थी
|—
|परबत्ता
|डॉ. संजीव सिंह
|—
|सूर्यगढ़ा
|प्रेम सागर चौधरी
|—
|मनेर
|भाई वीरेंद्र
|—
|इस्लामपुर
|राकेश रौशन
|—
|शेखपुरा
|विजय सम्राट
|—
|मसौढ़ी
|रेखा पासवान
|—
|नरकटिया
|डॉ. शमीम अहमद
|—
|हिलसा
|शक्ति सिंह
|—
|हरसिद्धि
|राजेन्द्र राम
|—
|दानापुर
|रिताल राय
|—
|बख्तियारपुर
|अनिरुद्ध यादव
|—
|बांकीपुर
|रेखा गुप्ता
|—
|गोविंदपुर
|पूर्णिमा देवी
|—
|फतुहा
|डॉ. रमनन्द यादव
|—
|रामनगर
|सुबोध पासवान
|—
|कल्याणपुर
|मनोज यादव
|—
|मोतिहारी
|देवा गुप्ता
|आगे
|सन्देश
|दीपु रानावत
|—
|नरकटियागंज
|दीपक यादव
|—
|बड़हरा
|रांबाबू पासवान
|—
|जगदीशपुर
|कुणाल किशोर
|आगे
|शाहपुर
|राहुल तिवारी
|—
|ब्रह्मपुर
|शंभूनाथ
|—
|चिरैया
|लक्ष्मणी नारायण प्रसाद
|आगे
|ढाका
|फैसल रहमान
|—
|शिवहर
|नवीन झा
|—
|परिहार
|स्मिता पुरी गुप्ता
|—
|सुरसंड
|सैयद अबु दोजाना
|—
|बथनाहा
|मुकेश यादव
|—
|सीतामढ़ी
|सुनील कुशवाहा
|आगे
|स्त्रीसैदपुर
|चंदन कुमार
|—
|बेलसंड
|संजय गुप्ता
|—
|खजौली
|बृज किशोर यादव
|—
|बाबूबरही
|अरुण कुशवाहा
|—
|बेनीपट्टी
|आसिफ अहमद
|—
|मधुबनी
|समीरे महसेठ
|—
|राजनगर
|प्रो. विश्वनु राम
|—
|लौकहा
|भरत भूषण मंडल
|—
|त्रिवेणीगंज
|संतोष सरदार
|—
|छातापुर
|डॉ. विपिन कुमार नोनिया
|—
|निर्मली
|बैजनाथ मेहता (पूर्व IRS)
|—
|नरपतगंज
|मनीष यादव
|—
|रानीगंज
|अविनाश मंगलम
|—
|जोकीहाट
|शाहनवाज आलम
|—
|ठाकुरगंज
|सऊद आलम
|—
|कोचाधामन
|मुजाहिद आजम
|आगे
|रूपौली
|बीमा भारती
|पीछे
|धमदाहा
|संतोष कुशवाहा
|—
|प्राणपुर
|इशरत परवीन
|—
|पीरपैंती
|राम विलास पासवान
|—
|कहलगांव
|रजनीश भारती
|—
|नाथनगर
|शेख ज्ञेयाउल हसन
|—
|सुल्तानगंज
|चन्दन सिन्हा
|—
|धोरैया
|त्रिभुवन दास
|—
|कटोरिया
|स्वीटी सीमा हेम्ब्रम
|—
|बेलहर
|चनयका प्रकाश रंजन
|—
|रामगढ़
|अजीत सिंह
|—
|मोहनिया
|श्वेता सुमन
|—
|भभुआ
|बीरेन्द्र कुशवाहा
|—
|चैनपुर
|बृजकिशोर बिन्द
|—
|सासाराम
|सतेन्द्र साह
|—
|दिनारा
|राजेश यादव
|—
|नोखा
|अनीता देवी नोनिया
|—
|चकाई
|सवित्री देवी
|आगे
|डेहरी
|गुड्डू चन्द्रवंशी
|—
|कुर्था
|सुधै यादव
|—
|जहानाबाद
|राहुल शर्मा
|आगे
|मखदुमपुर
|सुबेदार दास
|आगे
|गोह
|अमरेंद्र कुशवाहा
|—
|ओबरा
|ऋषि कुमार
|—
|नवीनगर
|आमोद चन्द्रवंशी
|—
|रफीगंज
|डॉ. गुलाम शाहिद
|—
|गुरुआ
|विनय कुमार
|—
|शेरघाटी
|प्रमोद वर्मा
|—
|बोधगया
|कुमार सर्वजीत पासवान
|—
|टिकारी
|अजय डांगी
|—
|बेलागंज
|विश्वनाथ कुमार सिंह
|—
|नवादा
|कौशल यादव
|—
|जमुई
|शमशाद आलम
|—
|सिकन्दरा
|उदय नारायण चौधरी
|आगे
बता दें कि महागठबंधन की पार्टियों में राजद को 143 सीटें, कांग्रेस 61 सीटें, वीआईपी 15 सीटें, सीपीआई एमएल 20 सीटें, सीपीआई नौ सीटें, सीपीएम चार सीटें, आईपी गुप्ता की पार्टी को तीन सीटें मिली थीं।
