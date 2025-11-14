शुरुआती रुझान में NDA 100 सीटों पर सबसे आगे, महागठबंधन 51 और जनसुराज की 2 सीटों पर बढ़त, राघोपुर और महुआ में यादव भाइयों का दबदबा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में NDA 100 सीटों पर आगे चल रही है और इस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। वहीं, महागठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी 2 सीटों पर आगे दिख रही है।

राघोपुर से तेजस्वी यादव, NDA के उम्मीदवार सतीश यादव से आगे हैं। वहीं उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव महुआ से बढ़त बनाए हुए हैं। मोकामा सीट पर अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं और वहां भी उनकी बढ़त दर्ज की जा रही है।

मतगणना के लिए 38 जिलों में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। हर काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल लगाई गई हैं, ताकि एक राउंड में 14 EVM की गिनती हो सके। सबसे पहला रिजल्ट बरबीघा से आने की उम्मीद है।

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में हुआ और मतदान प्रतिशत 67.10% रहा, जो पिछले 2020 विधानसभा चुनाव से करीब 10% अधिक है और रिकॉर्ड मतदान माना जा रहा है। काउंटिंग प्रक्रिया में कुल 2,616 उम्मीदवारों की सीटों का फैसला होना है। इसमें नीतीश सरकार के 29 मंत्री और अनंत सिंह सहित 15 बाहुबली शामिल हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोतिहारी में काउंटिंग सेंटर के बाहर वाटर कैनन की व्यवस्था की गई है, वहीं पटना में सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भास्कर के 400 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से पल-पल की अपडेट दे रहे हैं।