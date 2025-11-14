बिहार की सत्ता की चाबी किसे सौंपेगी जनता; किसके सिर सजेगा ताज, फैसला होगा आज

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में किसके सिर ताज सजेगा, उसका फैसला शुक्रवार को हो जाएगा। बिहार की जनता फिर से राजग को अवसर देगी या महागठबंधन को मौका मिलेगा, या फिर किसी और राजनीतिक दल को सत्ता की चाबी सौंपेगी, इसके बारे में पता चल जाएगा।

हालांकि, इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुकाबला राजग और महागठबंधन में ही माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव-2025 की मतगणना शुक्रवार को आठ बजे शुरू होगी और सर्वप्रथम डाक मतपत्र, फिर 8.30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी।

मतगणना की सभी प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रही तो सर्वप्रथम बरबीघा एवं मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र का परिणाम आएगा। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। संभावना है कि कुल 2616 प्रत्याशियों में 243 विजेताओं के भाग्य का निर्णय तीन बजे तक हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इसी अवधि को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत मतगणना की तिथि से लेकर आचार संहिता की समाप्ति तक निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन द्वारा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई गतिविधि करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार के विजय जुलूस, सभा, धरना या प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।

10 मिनट में एक राउंड की गिनती सबसे कम मतदाता वाले क्षेत्र में पहला नाम बरबीघा विधानसभा का है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 275 बूथों पर मतदान हुआ है। प्रति राउंड की गिनती में 10 मिनट का समय लगता है। एक राउंड में 14 बूथों की गिनती होगी।

ऐसे में बरबीघा विधानसभा का चुनाव परिणाम 19-20 राउंड में समाप्त हो सकता है। इसमें तीन से साढ़े तीन घंटे लगेंगे। इसके बाद हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में कुल 286 बूथ हैं। यहां पर 20-21 राउंड के बाद अंतिम रूझान या परिणाम आ सकते हैं।