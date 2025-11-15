Bihar Election Result: पटना में 48 हजार को नहीं पसंद आया कोई प्रत्याशी, 6 विधानसभा में तीसरे नंबर पर नोटा
पटना चुनाव परिणाम में एक अनोखी बात सामने आई, जिसमें 48 हजार मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया और नोटा (NOTA) चुना। छह विधानसभा क्षेत्रों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा, जो उम्मीदवारों के प्रति असंतोष दर्शाता है।
प्रभात रंजन, जागरण। बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने नोटा का भी प्रयोग किया। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 1278 एवं मसौढ़ी में सबसे अधिक 5146 नोटा में वोट पड़े।
2013 में शुरू हुए इवीएम पर नोटा विकल्प बना। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इवीएम पर नोटा बटन को मतदान पैनल में अंतिम विकल्प के रूप में जोड़ा। आंकड़े के अनुसार 14 विधानसभा क्षेत्र में कुल 48,558 नोटा के वोट पड़े। ऐसे में मतदाताओं को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आए।
छह विधानसभा में तीसरे नंबर पर नोटा
पटना जिले के छह विधानसभा क्षेत्र में तीसरे नंबर पर नोटा रहा। इसमें दानापुर, दीघा, बांकीपुर, मोकामा, बाढ़ और मसौढ़ी शामिल हैं। वहीं चौथे नंबर पर बख्तियारपुर विधानसभा, कुम्हरार और फुलवारीशरीफ है। पालीगंज में छठे नबंर पर नोटा पर रहा।
|विधानसभा क्षेत्र
|नोटा को मिले मत
|पटना साहिब
|2099
|दानापुर
|3242
|दीघा
|3102
|बांकीपुर
|1464
|कुम्हरार
|1278
|मोकामा
|4609
|बाढ़
|3631
|फतुहा
|3938
|फुलवारीशरीफ
|4844
|मसौढ़ी
|5146
|पालीगंज
|3191
|मनेर
|5041
|बिक्रम
|3338
|बख्तियारपुर
|3635
(नोटा पर पड़ने वाले वोट)
