Bihar Election Result: पटना में 48 हजार को नहीं पसंद आया कोई प्रत्याशी, 6 विधानसभा में तीसरे नंबर पर नोटा

प्रभात रंजन, जागरण। बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने नोटा का भी प्रयोग किया। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 1278 एवं मसौढ़ी में सबसे अधिक 5146 नोटा में वोट पड़े।

2013 में शुरू हुए इवीएम पर नोटा विकल्प बना। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इवीएम पर नोटा बटन को मतदान पैनल में अंतिम विकल्प के रूप में जोड़ा। आंकड़े के अनुसार 14 विधानसभा क्षेत्र में कुल 48,558 नोटा के वोट पड़े। ऐसे में मतदाताओं को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आए।