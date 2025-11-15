Language
    Bihar Election Result: पटना में 48 हजार को नहीं पसंद आया कोई प्रत्याशी, 6 विधानसभा में तीसरे नंबर पर नोटा

    By Prabhat Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:37 AM (IST)

    पटना चुनाव परिणाम में एक अनोखी बात सामने आई, जिसमें 48 हजार मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया और नोटा (NOTA) चुना। छह विधानसभा क्षेत्रों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा, जो उम्मीदवारों के प्रति असंतोष दर्शाता है। 

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025

    प्रभात रंजन, जागरण। बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने नोटा का भी प्रयोग किया। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 1278 एवं मसौढ़ी में सबसे अधिक 5146 नोटा में वोट पड़े।

    2013 में शुरू हुए इवीएम पर नोटा विकल्प बना। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इवीएम पर नोटा बटन को मतदान पैनल में अंतिम विकल्प के रूप में जोड़ा। आंकड़े के अनुसार 14 विधानसभा क्षेत्र में कुल 48,558 नोटा के वोट पड़े। ऐसे में मतदाताओं को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आए।

    छह विधानसभा में तीसरे नंबर पर नोटा

    पटना जिले के छह विधानसभा क्षेत्र में तीसरे नंबर पर नोटा रहा। इसमें दानापुर, दीघा, बांकीपुर, मोकामा, बाढ़ और मसौढ़ी शामिल हैं। वहीं चौथे नंबर पर बख्तियारपुर विधानसभा, कुम्हरार और फुलवारीशरीफ है। पालीगंज में छठे नबंर पर नोटा पर रहा।

    विधानसभा क्षेत्र नोटा को मिले मत
    पटना साहिब 2099
    दानापुर 3242
    दीघा 3102
    बांकीपुर 1464
    कुम्हरार 1278
    मोकामा 4609
    बाढ़ 3631
    फतुहा 3938
    फुलवारीशरीफ 4844
    मसौढ़ी 5146
    पालीगंज 3191
    मनेर 5041
    बिक्रम 3338
    बख्तियारपुर 3635

    (नोटा पर पड़ने वाले वोट)