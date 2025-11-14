Bihar Chunav Result 2025: महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट सीटों का क्या है हाल? यहां पढ़ें नतीजों का ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतों की गणना जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी देर लग गई, जिसका परिणाम यह रहा कि कई सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट देखी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार विधानसभा की 11 सीटों पर कांग्रेस और राजद, भाकपा और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट है। कथित गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हुए राजद और कांग्रेस, भाकपा एवं कांग्रेस ने एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दिया। इन सीटों पर आपस में भिड़ा महागठबंधन जिन 11 सीटों पर महागठबंधन आपस में ही भिड़ा, उसमें वैशाली, बछवाड़ा, राजापाकर, बिहारशरीफ, बेलदौर, कैमूर जिले की चैनपुर, रोहतास की करगहर, पश्चिम चंपारण की नरकटियागंज, जमुई की सिकंदरा और भागलपुर जिले की कहलगांव और सुल्तानगंज सीटें शामिल हैं।

बिहारशरीफ में इस बार इस सीट पर CPI बनाम कांग्रेस का मुकाबला है। बिहार शरीफ ओमार खान (कांग्रेस ) VS शिव कुमार यादव (CPI) मैदान में हैं। राजापाकर सीट पर भी CPI बनाम कांग्रेस की ही लड़ाई है। CPI उम्मीदवार मोहित पासवान और कांग्रेस की टिकट से प्रतिमा कुमारी मैदान में है। बछवाड़ा में CPI बनाम कांग्रेस की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। इस सीट पर कांग्रेस के गरीबदास चुनाव लड़ रहे हैं और सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय भी चुनाव मैदान में हैं। वैशाली में इस बार RJD बनाम कांग्रेस की लड़ाई है. दोनों दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं, जो गठबंधन की रणनीति पर सवाल खड़े करता है.संजीव सिंह (कांग्रेस) से हैं वहीं अजय कुमार कुशवाहा (राजद) के उम्मीदवार हैं। बेलदौर में इस बार IIP बनाम कांग्रेस का है। इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (IIP) ने यहां ताल ठोंकी है और सीट पर कांग्रेस से मुकाबला बन रहा है। बेलदौर मिथिलेश कुमार निषाद (कांग्रेस) की टिकट पर मैदान में हैं वहीं तनीषा भारती (IIP) से चुनाव मैदान में है।