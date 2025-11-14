Bihar Chunav : माहौल बनाने तक ही सिमट गई पीके की पार्टी, 2005 के बाद थर्ड फ्रंट का कैसा रहा हाल?

कुमार रजत, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav Result latest News : विधानसभा चुनाव-2025 के परिणाम ने एक बार फिर बता दिया कि बिहार के वोटर आमने-सामने की लड़ाई में भरोसा रखते हैं।

इस बार के चुनाव में भी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच ही रहा। प्रशांत किशोर की नई-नवेली पार्टी जनसुराज ने तीसरा विकल्प होने का माहौल जरूर बनाया मगर यह सब हवाबाजी ही साबित हुई।

पार्टी को एक अदद सीट तो नहीं ही मिली, दूसरे स्थान के लिए भी तरसना पड़ा। इसके अलावा भी अलग-अलग क्षेत्रों में जिन छोटे और नए दलों ने तीसरा विकल्प बनने की कोशिश की उन्हें मुंह की खानी पड़ी।

तेज प्रताप भी रह गए फ‍िसड्डी

तेजप्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का भी यही हाल रहा। तेजप्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव हार गए। ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम सीमांचल में पांच-छह सीटों पर कुछ प्रभावी रही।

वहीं बसपा का इक्का-दुक्का सीटों पर प्रभाव रहा।

दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब बिहार के विधानसभा चुनाव में तीसरा विकल्प फेल हुआ है। 2005 के बाद हुए सभी चार चुनावों का यही हाल रहा है।

हर चुनाव में तीसरे विकल्प के दल बदलते रहे हैं, मगर परिणाम एक जैसा ही रहा है। बिहार के लोग पिछले दो दशकों से एकदम स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं।

वर्ष 2025 : बड़बोले प्रशांत किशोर शून्य पर आउट

प्रशांत किशोर ने चुनाव में परिवारवाद, विकास, रोजगार जैसे जनहित के मुद्दे तो उठाए मगर जनता का दिल नहीं जीत पाए। करीब तीन साल तक पदयात्रा से लेकर कई रोड शो करने वाले प्रशांत के दावे-बयान बड़बोले ही साबित हुए।