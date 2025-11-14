Bihar Election Result 2025: 'बहनों ने साथ दिया... 2 लाख भी मिलेंगे', चुनाव के नतीजों पर बोले शाहनवाज

डिजिटल डेस्क, पटना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर खुशी जताते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला।

हुसैन ने कहा, पांच पांडवों ने मिलकर लड़ा था, प्रचंड जीत मिलनी ही थी। पिछली बार लोजपा साथ नहीं थी, इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी भी साथ थे। बहनों ने साथ दिया, उनके साथ आगे भी एनडीए सरकार खड़ी रहेगी। जो व्यवसाय में आगे अच्छा करेंगी, उन्हें दो लाख रुपये भी मिलेंगे।

भाजपा नेता ने अपनी पार्टी की विश्वसनीयता पर जोर देते हुए कहा, भाजपा कभी हवा में बात नहीं करती है। सपाई और कांग्रेसी बस डींगे हांकते हैं। कांग्रेस को सत्ता में रहना भी नहीं आता, विपक्ष में रहना नहीं आता है। चुनाव आयोग को कोसने और अभद्र भाषा बोलने से कोई पार्टी नहीं बढ़ सकती।

विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए हुसैन ने कहा, हमलोग जीत-हार सबमें शालीन रहते हैं। उनके नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। उनका नाश होना ही है। यूपी में, दिल्ली में कहीं भी किसी हार से वे कब सबक लेने वाले? बस झूठ का आरोप, गाली देना। सत्ता तो दूर की बात, पहले विपक्ष में रहने लायक भी सीखना होगा।