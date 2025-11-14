Bihar Election Result 2025: सच हो गई PK की भविष्यवाणी, रुझानों में JSP को कितनी सीटें

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों में बंपर सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। रुझानों में एनडीए 180 सीटों से ज्यादा पर आगे है। वहीं, महागठबंधन का कांटा 50 सीटों पर रुका हुआ है। इस चुनाव में जन सुराज की भी खूब चर्चा हुई।

जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बड़े-बड़े दावा किए। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी या तो सरकार बनाएगी या फिर 10 से कम सीटें जीतेगी। अब तक के चुनाव रुझानों में एक भी सीट पर जन सुराज आगे नहीं है। ऐसें में प्रशांत किशोर की एक भविष्यवाणी सही साबित हो गई। प्रशांत किशोर ने कहा था कि या तो जन सुराज पार्टी अर्श पर होगी या फर्श पर होगी।

प्रशांत किशोर की एक भविष्यवाणी गलत भी साबित हुई है। पीके ने दावा किया था कि नीतीश कुमार की पार्टी JDU को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन दोपहर तक के रुझानों में साफ है कि जदयू 70 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है।