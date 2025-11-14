Bihar Chunav Result 2025 Counting: शुरुआती रुझानों में एनडीए की सरकार, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी 130 सीटों के साथ बहुमत में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही NDA कुल मिलाकर सबसे आगे चल रही है। महागठबंधन 86 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 2 सीटों पर आगे चल रही है।

राघोपुर से तेजस्वी यादव NDA के उम्मीदवार सतीश यादव से आगे हैं। वहीं उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव महुआ से बढ़त बनाए हुए हैं। मोकामा सीट पर अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं और वहां भी उनकी बढ़त कायम है।

मतगणना के लिए 38 जिलों में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। हर काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल लगाई गई हैं, ताकि एक राउंड में 14 EVM की गिनती हो सके। सबसे पहला रिजल्ट बरबीघा से आने की उम्मीद है।