Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव में हो गया 'खेला', कई दिग्गज चल रहे पीछे

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान आने लगे हैं। इस आर्टिकल में हम आपको उन दिग्गजों के बारे में बताएंगे जो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। दानापुर से बीजेपी के प्रत्याशी रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडेय पीछे चल रहे हैं।

महुआ से तेजप्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। मोकामा से राजद की वीणा देवी पीछे चल रही हैं। अस्थावां से जन सुराज की कैंडिडेट लता सिंह पीछे चल रही हैं। लता सिंह आरसीपी सिंह की बेटी हैं। चनपटिया से मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं। हालांकि, अभी ये शुरुआती रुझान हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा भी पीछे चल रहे हैं।