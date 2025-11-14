Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव में हो गया 'खेला', कई दिग्गज चल रहे पीछे

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:46 AM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 के नतीजों में अप्रत्याशित उलटफेर देखने को मिल रहा है। कई बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, जिससे राजनीतिक दलों में खलबली मची है। शुरुआती रुझानों से जनता के बदलते मूड का पता चलता है। राजनीतिक विश्लेषक परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान आने लगे हैं। इस आर्टिकल में हम आपको उन दिग्गजों के बारे में बताएंगे जो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। दानापुर से बीजेपी के प्रत्याशी रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडेय पीछे चल रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महुआ से तेजप्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। मोकामा से राजद की वीणा देवी पीछे चल रही हैं। अस्थावां से जन सुराज की कैंडिडेट लता सिंह पीछे चल रही हैं। लता सिंह आरसीपी सिंह की बेटी हैं। चनपटिया से मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं। हालांकि, अभी ये शुरुआती रुझान हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा भी पीछे चल रहे हैं। 

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।