    Bihar Election Result 2025: हार देख भावुक हुए खेसारी लाल यादव, काउंटिंग के बीच से ही निकले बाहर; कही ये बातें

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    छपरा विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav), बीजेपी की छोटी कुमारी से 7,739 वोटों से पीछे चल रहे हैं। रुझानों में बदलाव के बाद खेसारी लाल यादव ने जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे हमेशा जनता के बीच रहेंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    बिहार चुनाव परिणाम में 13 राउंड की गिनती के बाद लगातार पीछे चल रहे हैं खेसारी लाल यादव।

    एएनआई, पटना। छपरा विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार शत्रुघन यादव उर्फ खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) 28 में से 13 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद बीजेपी की छोटी कुमारी से 7,739 वोटों से पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में खेसारी आगे थे, लेकिन जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ी, बीजेपी उम्मीदवार ने भारी बढ़त बना ली।

    हार निश्चित होते देख खेसारी लाल यादव ने कहा, “लोग बहुत अच्छे हैं, लोग कभी खराब नहीं होते... मैं हमेशा जनता के बीच रहूंगा। जब कहना होगा तब कहूंगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, किसी और पर नहीं।” उनकी यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

    छपरा सीट पर वैश्य समुदाय की संख्या अच्छी खासी 

    छपरा सीट बीजेपी का गढ़ है। यहां पर पार्टी 2010, 2015 और 2020 में जीत चुकी है। ऐसे में राजद इस क्रम को तोड़ने के लिए अपना बड़ा दांव चला था और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को उतारा। छोटी कुमारी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वे जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके पति धर्मेंद्र साह बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। इस सीट पर वैश्य समुदाय की संख्या अच्छी है।

