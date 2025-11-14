Bihar Election Result 2025: हार देख भावुक हुए खेसारी लाल यादव, काउंटिंग के बीच से ही निकले बाहर; कही ये बातें

एएनआई, पटना। छपरा विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार शत्रुघन यादव उर्फ खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) 28 में से 13 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद बीजेपी की छोटी कुमारी से 7,739 वोटों से पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में खेसारी आगे थे, लेकिन जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ी, बीजेपी उम्मीदवार ने भारी बढ़त बना ली।

हार निश्चित होते देख खेसारी लाल यादव ने कहा, “लोग बहुत अच्छे हैं, लोग कभी खराब नहीं होते... मैं हमेशा जनता के बीच रहूंगा। जब कहना होगा तब कहूंगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, किसी और पर नहीं।” उनकी यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

#WATCH | Chhapra, Bihar | RJD candidate from Chhapra, Shatrughan Yadav aka Khesari Lal Yadav trails by 5015 votes after 12/28 rounds of counting.



He says, "People are very nice. They are never bad... I will always stay among the people... I will say something when I have… pic.twitter.com/HIDpoEp9vk

छपरा सीट पर वैश्य समुदाय की संख्या अच्छी खासी

छपरा सीट बीजेपी का गढ़ है। यहां पर पार्टी 2010, 2015 और 2020 में जीत चुकी है। ऐसे में राजद इस क्रम को तोड़ने के लिए अपना बड़ा दांव चला था और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को उतारा। छोटी कुमारी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वे जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके पति धर्मेंद्र साह बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। इस सीट पर वैश्य समुदाय की संख्या अच्छी है।

यह भी पढ़ें- Bihar Election Result 2025: खेसारी लाल के साथ हो गया 'खेला', रितेश पांडेय और मैथिली का क्या हुआ?