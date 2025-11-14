Bihar Election Result 2025: बरबीघा का सबसे पहले मिलेगा परिणाम, 2616 प्रत्याशियों में से 243 का चमकेगा भाग्य

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुक्रवार को आठ बजे शुरू हो जाएगी। सर्वप्रथम डाक मतपत्र एवं 8.30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी। कुछ सीटों के मतगणना का रूझान 10.30 बजे से मिलने लगेगा। वहीं, परिणाम 20 से 21वें चक्र की गिनती के उपरांत आने की संभावना है। सर्वप्रथम बरबीघा एवं मखदुमपुर का परिणाम आएगा।

बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। संभावना हैं कि कुल 2616 में प्रत्याशियों में 243 विजेताओं के भाग्य का निर्णय तीन बजे तक हो जाएगा। मतगणना की सभी प्रक्रिया सामान्य रूप जारी रही तो राज्य में सर्वप्रथम बरबीघा विधानसभा का चुनाव परिणाम आय सकता है। इस विधानसभा की गणना सिर्फ 19-20 राउंड के बाद समाप्त हो जाएगी। चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार प्रति राउंड के मतों की गिनती में औसतन 10 मिनट का समय लगता है। अगर कोई तकनीकी बाधा हुई तो इस समय की सीमा बढ़ भी सकती है। मतों की गिनती के लिए सभी की उपस्थिति में परिणाम बटन को दबाया जाता है।

इसके उपरांत क्रमवार प्रत्याशियों के मतों की संख्या ईवीएम में दिखने लगती है। हर प्रत्याशी के मतों की संख्या वहां पर उपस्थिति मतदान कार्य में नियुक्त होने वाले गणना पर्यवेक्षक / गणना सहायक, माईक्रो प्रेक्षक के साथ हर प्रत्याशी या उनके एजेंटों द्वारा अपने-अपने स्तर पर नोट करने व्यवस्था रहती है।

फिर एक काउंटिंग शीट रिटर्निंग ऑफिसर के टेबल पर भेज दिया जाता है जिसे बाद में उसकी फोटो कापी सभी प्रत्याशियों या उनके एजेंटों को दे दी जाती है। बिहार में 10 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें पांच विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहले चुनाव परिणाम आने की उम्मीद है जबकि पांच विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक बूथ होने के कारण चुनावी परिणाम अंत में आएगा।

10 मिनट एक राउंड की गिनती सबसे कम मतदाता वाले क्षेत्र में पहला नाम बरबीघा विधानसभा का है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 275 बूथों पर मतदान हुआ है। प्रति राउंड की गिनती में 10 मिनट का समय लगता है। एक राउंड में 14 बूथों की गिनती होगी। ऐसे में बरबीघा विधानसभा का चुनाव परिणाम 19-20 राउंड में समाप्त हो सकता है।

इसमें तीन से साढ़े तीन घंटे लगेंगे। इसके बाद हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में कुल 286 बूथ हैं। यहां पर 20-21 राउंड के बाद अंतिम रूझान या परिणाम आ सकते हैं। सबसे कम बूथों वाले विधानसभा क्षेत्रों में गौराबौराम और गया टाउन है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 296-296 बूथ हैं। ऐसे में इन विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम 11.30 बजे से 12.30 बजे के बीच आ सकते हैं।

कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 298 बूथ हैं जिसके अंतिम रूझान या परिणाम एक बजे तक आ सकता है। दूसरी ओर, राज्य में सबसे अधिक 485 बूथों वाला विधानसभा क्षेत्र हिसुआ है। इसके अंतिम रूझान या परिणाम सबसे विलंब से दो बाजे के उपरांत आने की संभावना है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति 468 बूथों वाले लखीसराय विधानसभा क्षेत्र, 436 विधानसभा वाले क्षेत्र आलमनगर और सूर्यगढ़ा जैसे विधानसभा क्षेत्रों का भी है। इनके अंतिम रूझान या परिणाम तीन बजे तक मिलने की संभावना है।

विजय जुलूस निकालने पर रोक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इसी अवधि को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत मतगणना की तिथि से लेकर आचार संहिता की समाप्ति तक निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।