Bihar election phase 2 voting : ईवीएम में खराबी से देर से मतदान, माकपोल से पहले कई जगहों पर वीवीपैट बदली
बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में ईवीएम मशीनों में खराबी के कारण मतदान में देरी हुई। मॉक पोल से पहले कई जगहों पर वीवीपैट मशीनों को बदलना पड़ा, जिससे मतदाताओं को परेशानी हुई। चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मशीनों को बदलवाया और मतदान सुचारू रूप से शुरू करवाया।
कुमार जय आदित्य, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय व अंतिम चरण में औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, गया, सासाराम, जहानाबाद व अरवल में चुनाव शुरू हो चुका है। अधिकतर मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम छह बजे तक चलेगा।
कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी के कारण थोड़ा विलंब से मतदान शुरू हुआ। नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के पकरीबरावां के बूथ संख्या 289 पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में देरी हुई।
फिर ईवीएम बदला गया इसके बाद 50 मिनट की देरी से मतदान शुरू हुआ। इसी विधानसभा क्षेत्र के धमौल के ढोढ़ा में मतदान केंद्र संख्या 387 पर ईवीएम में खराबी के कारण मशीन बदली गई।
यहां आधे घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ। इसी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय मध्य विद्यालय चकवा बूथ नंबर 116 पर ईवीएम खराब होने के कारण बदला गया। इस वजह से यहां भी एक घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ।
जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के रतनी फरीदपुर में बूथ संख्या 88 पर ईवीएम में खराबी आई, जिसे बदली गई। इस कारण यहां एक घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ।
दूसरी भभुआ जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में माकपोल से पहले आठ बीयू (बैलेट यूनिट) चार सीयू (कंट्रोल यूनिट) और 13 वीवीपैट (वोटर वेरीफायबल पेपर आडिट ट्रेल) खराबी के कारण बदले गए।
सबसे पहले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक बीयू और दो वीवीपैट बदला गए। मोहनिया विस क्षेत्र में एक सीयू और तीन वीवीपैट बदले गए।
भभुआ विधानसभा क्षेत्र में चार बीयू, तीन सीयू और पांच वीवीपैट बदले गए। चैनपुर विस क्षेत्र में तीन बीयू और तीन वीवीपैट तीन बदले गए। जिन जगहों पर ईवीएम खराबी हुई वहां मतदान में थोड़ी देरी हुई।
इस वजह से वहां के मतदाता थोड़े बेचैन जरूर दिखे। हालांकि तुरंत मशीन बदलकर मतदान शुरू कराया गया। इन जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सजग थे।
