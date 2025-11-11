Bihar election phase 2 voting : ईवीएम में खराबी से देर से मतदान, माकपोल से पहले कई जगहों पर वीवीपैट बदली

कुमार जय आदित्य, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय व अंतिम चरण में औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, गया, सासाराम, जहानाबाद व अरवल में चुनाव शुरू हो चुका है। अधिकतर मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम छह बजे तक चलेगा।

कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी के कारण थोड़ा विलंब से मतदान शुरू हुआ। नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के पकरीबरावां के बूथ संख्या 289 पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में देरी हुई। फिर ईवीएम बदला गया इसके बाद 50 मिनट की देरी से मतदान शुरू हुआ। इसी विधानसभा क्षेत्र के धमौल के ढोढ़ा में मतदान केंद्र संख्या 387 पर ईवीएम में खराबी के कारण मशीन बदली गई। यहां आधे घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ। इसी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय मध्य विद्यालय चकवा बूथ नंबर 116 पर ईवीएम खराब होने के कारण बदला गया। इस वजह से यहां भी एक घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ।