    Bihar Chunav: इनकी वजह से हारा महागठबंधन, कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता ने फोड़ा ठीकरा

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    बिहार महागठबंधन की हार पर कांग्रेस नेता ने समन्वय की कमी और गैर-जिम्मेदाराना बयानों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में तालमेल का अभाव था और कुछ नेताओं के बयानों से मतदाताओं में गलत संदेश गया, जिसके कारण महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा।

    कृष्‍णा अल्‍लावारू एवं संजय यादव। जागरण आर्काइव

    डिज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav latest News: चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है। इसके साथ ही एक-दूसरे को हार के लिए जिम्‍मेदार ठहराया जाने लगा है। 

    कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता व राज्‍यसभा सदस्‍य डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस हार के लिए सीधे तौर पर तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) के 'चाणक्‍य' संजय यादव (Sanjay Yadav) और कांग्रेस के बिहार प्रभारी रहे कृष्‍णा अल्‍लावारू पर हार का ठीकरा फोड़ा है।

    फ्रेंडली फाइट पर जताई नाराजगी 

    उन्‍होंने कहा क‍ि सी‍ट शेयरिंग और फ्रेंडली फाइट से नुकसान तो हुआ ही है। फ्रेंडली फाइट की तो कोई जगह ही नहीं है। अब संजय यादव और अल्‍लावारू ही बता सकते हैं। 

    डा. अखिलेश ने कहा कि जिस तरह से भीड़ आ रही थी परिणाम उसके ठीक उलट है। इसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी।  

    यह पूछे जाने पर क‍ि क‍िसकी गलती थी, उन्‍होंने कहा कि वे गलती बताने वाले कौन होते हैं। 

    संजय यादव राजद नेता तेजस्‍वी के काफी करीबी माने जाते हैं। उनसे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की नाराजगी भी छिपी नहीं है। वे कई बार इशारों में उनपर हमला कर चुके हैं।

    महुआ में तीसरे स्‍थान पर तेज प्रताप 

    चुनाव की बात करें तो तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर काफी पीछे चल रहे हैं। 16वें राउंड में वे 21034 मत लाकर LJP R के संजय कुमार सिंह से 34813 मतों से पीछे चल रहे हैं। 

    इधर तेजस्‍वी भी राघोपुर से 15 राउंड के बाद करीब साढ़े आठ हजार मतों से पिछड़े हुए हैं। लालू परिवार के लिए यह परिणाम बेहद निराशाजनक रहा है। 

    विधानसभा चुनाव परिणाम पर राजद प्रवक्‍ता व पूर्व विधायक शक्‍त‍ि यादव ने ईवीएम पर निशाना साधा है। राजद के हिलसा विधानसभा सीट के वे प्रत्‍याशी हैं। 

    उन्‍होंने कहा क‍ि धरातल पर हालत कुछ और है। उन्‍होंने वर्तमान परिस्‍थि‍त‍ि को ब‍िहार के लिए भयावह बताया है। कहा कि भगवान बिहार का भला करे।  

     