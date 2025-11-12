Language
    Bihar Election: 4 सीटों पर 17 और 5 पर 15 प्रतिशत से ज्यादा हुआ मतदान, 2020 के मुकाबले 10.49 फीसदी वोटिंग बढ़ी

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:21 PM (IST)

    बिहार चुनाव में शुरुआती घंटों में उत्साहजनक मतदान हुआ। चार सीटों पर 17% और पांच सीटों पर 15% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। 2020 के चुनावों की तुलना में इस बार 10.49% अधिक वोटिंग हुई, जो मतदाताओं की बढ़ती सक्रियता को दर्शाती है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर रिकार्ड 69.20 प्रतिशत मतदान हुआ है। इन्हीं सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में 58.71 प्रतिशत मतदान हुआ था।

    इस बार 10.49 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। सीमांचल के साथ-साथ चंपारण और बांका के मतदाताओं ने आंकड़ा को बढ़ाने में ज्यादा योगदान दिया। सीतामढ़ी जिले की बेलसंड में 17.36, किशनगंज में 19.02, पूर्णिया में 20.74 व कटिहार जिले की बलरामपुर में 18.14 प्रतिशत अधिक मतदान में वृद्धि है।

    किशनगंज की ठाकुरगंज में 15.17, पूर्णिया की कसबा में 15.32, कटिहार की कदवा में 15.07, प्राणपुर में 15.53 व मनिहारी में 16.61 प्रतिशत अधिक मतदान हुआ है। इसबार एक भी ऐसी सीट नहीं है, जहां पिछले की तुलना में मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा हो।

    दूसरे चरण में विधानसभावार मतदान प्रतिशत में वृद्धि

    पांच प्रतिशत से कम- रामनगर (अजा), झंझारपुर, रामगढ़, भभुआ, चैनपुर, करगहर, दिनारा व नवादा।

    5 से 7.5 प्रतिशत के बीच- नरकटियागंज, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, फुलपरास, लौकहा, फारबिसगंज, चेनारी (अजा), काराकाट, गोबिन्दपुर व चकाई।

    7.5 से 10 प्रतिशत के बीच- कल्याणपुर, ढाका, बथनाहा (सु.), सीतामढ़ी, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर (अजा), निर्मली, पिपरा, छातापुर, अररिया, सिकटी, बिहपुर, गोपालपुर, भागलपुर, अमरपुर, मोहनियां (अजा), नोखा, अरवल, कुर्था, घोसी, गोह, ओबरा, नवीनगर, गुरूआ, शेरघाटी, इमामगंज (अजा), बोधगया (अजा), गया शहर, टिकारी, अतरी, हिसुआ, वारिसलीगंज, जमुई व झाझा।

    10 से 12.5 प्रतिशत के बीच- वाल्मीकिनगर, बगहा, लौरिया, सिकटा, नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, गोविंदगंज, केसरिया, मधुबन, चिरैया, शिवहर, रीगा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सुपौल, त्रिवेणीगंज, नरपतगंज, रानीगंज (अजा), जोकीहाट, कोचाधामन, बनमनखी (अजा), कोढ़ा (अजा), कहलगांव, नाथनगर, धौरैया (अजा), बांका, कटोरिया (सु.), बेलहर, सासाराम, डेहरी, जहानाबाद, मखदुमपुर (अजा), कुटुंबा (अजा), औरंगाबाद, रफीगंज, बेलागंज, वजीरगंज, रजौली (अजा) व सिकंदरा (अजा)।

    12.5 से 15 प्रतिशत के बीच- पिपरा, मोतिहारी, रून्नीसैदपुर, बहादुरगंज, अमौर, बायसी, रूपौली, धमदाहा, कटिहार, बरारी, पीरपैंती (अजा), सुलतानगंज, बाराचट्टी (अजा)।

    15 प्रतिशत से अधिक- ठाकुरगंज, कसबा, कदवा, प्राणपुर, मनिहारी (अजजा)।

    17 प्रतिशत से अधिक- बेलसंड, किशनगंज, पूर्णिया व बलरामपुर।