Bihar Election: 4 सीटों पर 17 और 5 पर 15 प्रतिशत से ज्यादा हुआ मतदान, 2020 के मुकाबले 10.49 फीसदी वोटिंग बढ़ी

दूसरे चरण में विधानसभावार मतदान प्रतिशत में वृद्धि

पांच प्रतिशत से कम- रामनगर (अजा), झंझारपुर, रामगढ़, भभुआ, चैनपुर, करगहर, दिनारा व नवादा।



5 से 7.5 प्रतिशत के बीच- नरकटियागंज, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, फुलपरास, लौकहा, फारबिसगंज, चेनारी (अजा), काराकाट, गोबिन्दपुर व चकाई।



7.5 से 10 प्रतिशत के बीच- कल्याणपुर, ढाका, बथनाहा (सु.), सीतामढ़ी, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर (अजा), निर्मली, पिपरा, छातापुर, अररिया, सिकटी, बिहपुर, गोपालपुर, भागलपुर, अमरपुर, मोहनियां (अजा), नोखा, अरवल, कुर्था, घोसी, गोह, ओबरा, नवीनगर, गुरूआ, शेरघाटी, इमामगंज (अजा), बोधगया (अजा), गया शहर, टिकारी, अतरी, हिसुआ, वारिसलीगंज, जमुई व झाझा।



10 से 12.5 प्रतिशत के बीच- वाल्मीकिनगर, बगहा, लौरिया, सिकटा, नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, गोविंदगंज, केसरिया, मधुबन, चिरैया, शिवहर, रीगा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सुपौल, त्रिवेणीगंज, नरपतगंज, रानीगंज (अजा), जोकीहाट, कोचाधामन, बनमनखी (अजा), कोढ़ा (अजा), कहलगांव, नाथनगर, धौरैया (अजा), बांका, कटोरिया (सु.), बेलहर, सासाराम, डेहरी, जहानाबाद, मखदुमपुर (अजा), कुटुंबा (अजा), औरंगाबाद, रफीगंज, बेलागंज, वजीरगंज, रजौली (अजा) व सिकंदरा (अजा)।



12.5 से 15 प्रतिशत के बीच- पिपरा, मोतिहारी, रून्नीसैदपुर, बहादुरगंज, अमौर, बायसी, रूपौली, धमदाहा, कटिहार, बरारी, पीरपैंती (अजा), सुलतानगंज, बाराचट्टी (अजा)।



15 प्रतिशत से अधिक- ठाकुरगंज, कसबा, कदवा, प्राणपुर, मनिहारी (अजजा)।



17 प्रतिशत से अधिक- बेलसंड, किशनगंज, पूर्णिया व बलरामपुर।