Bihar Election 2025: दीघा-बांकीपुर समेत 5 विधानसभाओं में आज लगेगा कैंप, बांटी जाएगी वोटर स्लिप

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए चार दिन शेष हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के पांच दिन पूर्व तक सभी मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची उपलब्ध करा दी जानी थी। अब तक बहुत से मतदाताओं को सूचना पर्ची नहीं मिली है। इसे देखते हुए शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर व फुलवारी के निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि रविवार दो नवंबर को हर एक बूथ पर विशेष कैंप आयोजित कर मतदाता सूचना पर्ची वितरित कराई जाएं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर एक मतदाता को यह सूचना पर्ची उपलब्ध करानी है। आदेश के आलोक में दीघा, बांकीपुर व कुम्हरार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों और दानापुर एवं फुलवारी विधानसभा के शहरी क्षेत्रों के सभी बूथों पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक विशेष कैंप लगाया जा रहा है।

इस कैंप में संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जाएगी। बूथ लेवल अफसरों (बीएलओ) को मतदाता सूचना पर्चियों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहे।

डीएम ने इन क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील की कि जिन्हें वोटर इनफार्मेशन स्लिप नहीं मिली हो वे निर्धारित समय पर अपने-अपने बूथ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पर्ची से बूथ, बूथ नंबर व क्रमांक की जानकारी होने से मतदाताओं को आसानी होगी।

बताते चलें कि शहरी मतदाताओं में मतदान को लेकर व्याप्त उदासीनता दूर करने के लिए प्रशासन व निर्वाचन आयोग तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। एसआइआर में बूथ बदलने से दुविधा में मतदाता मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद बहुत से लोगों के बूथ बदल गए हैं। यहां तक कि एक परिवार के लोगों का मतदान केंद्र अलग-अलग हो गया है। ऐसे में मतदाता सूचना पर्ची की जरूरत बढ़ जाती है। वहीं, इस बार राजनीतिक दलों के समर्थकों ने भी घर-घर जाकर मतदाता सूची अबतक उपलब्ध नहीं कराई हैं।

प्रशासन के स्तर से बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूचना पर्ची देनी थी लेकिन बहुत से लोगों तक अबतक नहीं पहुंच सकी है। जिन्हें अबतक पर्ची नहीं पहुंची, वहां मतदाताओं में केंद्र व बूथ की जानकारी को लेकर असमंजस बना हुआ है।

इससे मतदाताओं को यह नहीं पता चल पा रहा कि उनका नाम किस बूथ पर दर्ज है और उन्हें मतदान के दिन किस केंद्र पर जाना है। शहरी क्षेत्रों में खासकर पर्चियां नहीं पहुंच सकी हैं। राजीव नगर की निवासी सरिता कुमारी ने कहा कि हर बार वोट डालने जाती हूं, लेकिन इस बार अब तक पर्ची नहीं मिली। बूथ कहां है, इसकी जानकारी नहीं है। अगर समय पर पर्ची नहीं आई तो मतदान के दिन दिक्कत होगी।