Bihar Election Result LIVE 2025: दो भाइयों की सियासी जंग! तेजप्रताप और तेजस्वी की सीट के नतीजे यहां देखें

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में इस टाइम 2 सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक राघोपुर विधानसभा सीट और दूसरी महुआ विधानसभा सीट। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। यहां से बीजेपी के सतीश कुमार पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सतीश कुमार ने 2010 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को चुनाव हराया था।

महुआ विधानसभा सीट से लालू यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव आगे चल रहे हैं। उनके सामने राजद के डॉ. मुकेश रोशन हैं। जन सुराज पार्टी के इंद्रजीत प्रधान की किस्मत भी ईवीएम में कैद है। इस सीट पर लोजपा (रामविलास) के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। AIMIM की टिकट पर अमित कुमार चुनाव लड़ रहे हैं।